¡Luces, Dj y acción! Así ha sido la inauguración del nuevo proyecto de Iñigo Onieva

Álvaro Falcó, Gala Gonzalez, Rossy de Palma, Madame de Rosa o Samantha Vallejo-Nágera, entre otros muchas personalidades han tenido una cita obligada la pasada noche con la Gran Vía madrileña y es que en el número 52 de esta emblemática avenida Iñigo Onieva, paraja de Tamara Falcó, acaba de inaugurar su última aventura empresarial llamada Lula Club, un espacio destinado a la organización de eventos y espectáculos que aspira a convertirse muy pronto en el mítico Studio 54 de Nueva York. Como no podía ser de otro manera, Tamara Falcó asisitó ilusionada a la inauguración del local donde se lo pasó en grande en compañía de todos los amigos que no quisieron perderse una cita tan importante para el empresario como ha sido la inauguración de su nuevo proyecto, donde prevalece la buena música y una decoración impecable, ¿quieres verlo? ¡Así es por dentro el nuevo local! ¡Dale al play y no te lo pierdas!

