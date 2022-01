Jennifer Aniston asegura que los rumores de embarazo duelen: 'Nadie sabe si puedo o no tener hijos'

Jennifer Aniston nunca ha rechazado la idea de ser madre y desde hace dos décadas los rumores de embarazo siempre la han perseguido en cada una de sus relaciones sentimentales. Llegó un momento en el que sintió verdadera presión ante el constante escrutinio al que se veía sometida, sin embargo ahora la protagonista de Friends por fin ha dejado de tomarse de modo personal este tipo de especulaciones, a las que califica como "hirientes".

La intérprete, de 52 años, se ha sincerado en The Hollywood Reporter sobre el tipo de presión a la que se ha visto sometida durante toda su carrera para casarse y formar una familia. Jennifer explicó que los rumores de embarazos pasados ​​le han provocado profundo dolor y tristeza. Este tipo de suposiciones la llegaron a afectar emocionalmente. "La gente ciertamente se proyecta sobre ti, pero mi trabajo es decir: 'Escucha, te mostraré de lo que soy capaz y tú decides si quieres enterarte'. Entonces desapareces tanto como puedas, te diviertes, asumes estas cosas raras, no te importa, te diviertes, recuerdas que tienes un grupo maravilloso de amigos y tu vida es bendecida y haces lo mejor que puedes", ha confesado la protagonista de Marley y yo, que ha recibido este tipo de presiones cuando estuvo casada con Brad Pitt de 2000 a 2005, con Justin Theroux de 2015 a 2017, así como con sus noviazgos con John Mayer y Vince Vaughn.

"Solía ​​tomarlo todo de manera muy personal: los rumores de embarazo y la suposición de 'oh, ella eligió sobre la carrera de tener niños'", continuó. "Es como, 'No tienes idea de lo que me pasa personalmente, médicamente, por qué no puedo ... ¿puedo tener hijos?' No saben nada, y fue realmente doloroso y desagradable". La estrella de The Morning Show añadió que la cultura del escrutinio público ha cambiado con el auge de las redes sociales en los últimos años: "Lo que los tabloides y los medios de comunicación hicieron con la vida personal de las personas en ese momento, lo está haciendo la gente ahora en las redes sociales. Aunque no he visto un tabloide en mucho tiempo. ¿Todavía estoy esperando gemelos?" ¿Voy a ser la madre milagrosa a los 52 años?". Aniston reflexiona sobre este tipo de peligros. "Es casi como si los medios le hubieran entregado la espada a cualquier 'Joe Schmo' sentado detrás de una pantalla de computadora para que fuera un troll -o como lo llamen- o para intimidar a la gente en las secciones de comentarios. No sé por qué hay una vena tan cruel en la sociedad".

Aniston también abordó un tema candente que ella llama el doble rasero que existe con la vida privada de los hombres. "Los hombres pueden casarse tantas veces como quieran, pueden casarse con mujeres de entre 20 y 30 años. A las mujeres no se les permite hacer eso", puntualizó "Los hombres en sus 30, por cierto, son muy diferentes de los hombres en sus 40 y 50 años. E incluso a finales de los 20, es un mundo completamente nuevo que estoy descubriendo que está vivo y coleando", aclaró entre bromas.

'No estoy embarazada, lo que estoy es harta'

La protagonista de comedias románticas como Somos los Miller, Separados o Sígueme el rollo se ha visto inmersa en este tipo de especulaciones durante su carrera y hace cinco años decidió publicar una columna en The Huffington Post para silenciar a quienes aseguraban que, esa vez, sí estaba embarazada. "No estoy embarazada lo que estoy es harta", comenzaba. "Estoy harta de este supuesto deporte de humillación física que se realiza todos los días con el pretexto de "periodismo", la "Primera Enmienda" y "noticias de celebridades". Y lamento cuando me hacen sentir "menos" porque mi cuerpo está cambiando y/o comí una hamburguesa en mi almuerzo y fui fotografiada desde un ángulo extraño y se me considera "gorda" o" "embarazada". Y ni hablar de lo incomodo y extraño que resulta ser felicitada por mis compañeros de trabajo, amigos y desconocidos por este embarazo ficticio (a menudo una docena de veces en un solo día)". "Estamos completas con o sin pareja, con o sin un niño. Tenemos la oportunidad de decidir nosotros mismos lo que es bello cuando se trata de nuestros cuerpos. Esa decisión es nuestra y sólo nuestra. Vamos a tomar esa decisión por nosotros mismos y por las mujeres jóvenes en este mundo que ven en nosotros a un ejemplo. Vamos a hacer que la decisión sea consciente, fuera del ruido de los tabloides. No necesitamos estar casadas o ser madres para estar completas. Tenemos la oportunidad de decidirlo" Y quiso añadir: "Sí, quizá soy madre algún día, vais a ser los primeros en saberlo".

Este ensayo no consiguió frenar por completo los rumores. A principios de este año se llegó a decir que había adoptado en secreto a un niño. Los representantes de la actriz negaron este tipo de especulación y señalaron que las noticias acerca de que Jennifer estaba en proceso de adoptar un bebé eran completamente falsas.

Jennifer Aniston muestra lo que no se vio del reencuentro de 'Friends'

