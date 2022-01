Ana de Armas tiene nuevo proyecto sustituyendo a Scarlett Johansson

Si hace unas semanas parecía que Ana de Armas estaba desaparecida, muchos de sus fans la echaban de menos porque no ha publicado nada en sus redes sociales desde hace días, ahora sus seguidores pueden tranquilizarse porque es posible que la actriz se encuentre inmersa en un nuevo proyecto laboral junto a Chris Evans. Según Deadline, la actriz, que tiene una doble australiana, será la sustituta de Scarlett Johansson en Ghosted, la comedia de aventuras sobrenatural de Apple TV escrita por los guionistas de Zombieland, Rhett Reese y Paul Wernick, y dirigida por Dexter Fletcher. Tras las incompatibilidades laborales de la intérprete de Viuda negra, que se ha visto obligada a renunciar al largometraje debido problemas de agenda, Ana volverá a compartir escenas con el actor de Capitán América, con el que ya ha trabajado en Puñales por la espalda.

VER GALERÍA

¿Se confirma su romance? Ana de Armas, fotografiada por primera vez junto al vicepresidente de Tinder

Cris y Ana tienen tanta química en la gran pantalla que esta será su tercera película juntos. Además de la película de la película de Rian Johnson en la que compartió escena con Jamie Lee Curtis, que preparada una segunda parte con nuevos personajes en Netflix, los actores han trabajado en The Grey Man, un largometraje que protagonizan con Ryan Gosling que ha sido dirigido por Joe y Anthony Russo y que se estrenará en 2022 a través de la plataforma estadounidense. Además, es que la intérprete cubana pasa por uno de sus mejores momentos laborales, ya que tras su actuación en No Time to Die, negocia también su participación en Ballerina, el spin-off de John Wick. Pero no solo eso, tiene previsto estrenar un biopic en el que encarna a Marilyn Monroe.

Desde que terminó su romance con el también actor Ben Affleck, la vida pública de Ana de Armas ha dado un giro radical. Cuando estaban juntos, sus fans podían verlos casi todas las semanas paseando su amor por las calles de Los Ángeles, mostrándose muy cómplices y cariñosos con sus perros o disfrutando de la compañía de los hijos del actor, con los que la actriz conectó desde el primer momento. Llegó a hablarse de boda, pero su historia se terminó en enero porque, según fuentes cercanas, se encontraban "en diferentes momentos de sus vidas".

VER GALERÍA

Ana de Armas junto a su nuevo amor en la fiesta posterior al estreno de la nueva película de James Bond

Meses después de la ruptura, parece que la intérprete de El internado ha recuperado la ilusión con Paul Boukadakis, vicepresidente de Tinder, con el que prefiere llevar un noviazgo con la máxima discreción y totalmente alejada de los focos. Aunque poco se sabe de la relación, tiene pinta de que lo suyo marcha a las mil maravillas, ya que han sido fotografiados juntos en varias ocasiones. De hecho, el empresario la acompañó en su gran noche en Londres acudiendo a la fiesta posterior que se celebró después del estreno de la película del agente 007.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.