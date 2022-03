Ni rastro de Ana de Armas, ¿dónde está?

Ana de Armas está totalmente desaparecida. Sus fans la echan de menos y les gustaría saber más sobre su vida durante estas últimas semanas. La actriz cubana no publica en sus redes sociales desde el pasado 29 de septiembre, cuando acudió al estreno de la nueva película de James Bond, Sin tiempo para morir, en Londres. "Lo de anoche fue increíble. ¡Un sueño hecho realidad! Estoy tan orgullosa de ser parte de la familia 007 y del duro trabajo que hemos hecho todos... No puedo esperar a que conozcáis a Paloma", escribió junto a una foto en la que aparecía en la habitación de su hotel, dando los últimos retoques a su maquillaje. Desde entonces, Ana no ha vuelto a aparecer en el mundo virtual.

La última vez que la vimos en público fue a principios de octubre. La que fuera protagonista de la serie El Internado fue entrevistada en el programa de televisión The Tonight Show, de Jimmy Fallon, donde habló de sus inicios, los años que estudió en la escuela de teatro en Cuba y lo que ha supuesto para ella formar parte de una saga tan importante, además de contar que solo tuvo tres semanas para preparar su papel. La actriz, de 33 años, se mostró muy natural, cómoda y sonriente, además de causar sensación con su espectacular vestido de charol de color burdeos.

Trabajar en Sin tiempo para morir ha sido un antes y un después en su carrera como actriz y parece que el resultado ha tenido un gran éxito. Así se lo han hecho saber sus seguidores, que le han dedicado un sinfín de piropos después de ir al cine. "Lo mejor de la película es Ana de Armas", "Cuando aparece en pantalla te quedas hipnotizado", "Su personaje se merece una película a parte", "Me quedé impresionado con su papel", "Sale impresionante", "Espero que en la próxima película aparezca como personaje principal junto con el nuevo James Bond", "Increíble Ana de Armas como espía", "Sale poco, pero merece la pena ver la película solo por verla a ella"... han comentado.

Cambio radical

Desde que terminó su romance con el también actor Ben Affleck, la vida pública de Ana de Armas ha dado un giro radical. Cuando estaban juntos, solíamos verles casi todas las semanas paseando su amor por las calles de Los Ángeles, mostrándose muy cómplices y cariñosos con sus perros o disfrutando de la compañía de los hijos del actor, con los que Ana conectó desde el primer momento. Llegó a hablarse de boda y la actriz se mostraba muy activa en las redes sociales, publicando muchas fotos y algunas 'pistas' sobre los planes que hacían juntos. Sin embargo, su historia se terminó en enero porque, según fuentes cercanas, se encontraban "en diferentes momentos de sus vidas".

Cinco meses después, la intérprete cubana recuperó la ilusión con Paul Boukadakis, vicepresidente de Tinder. Parece que estaba cansada de la exposición mediática a la que estuvo sometida durante su relación con Ben Affleck, y ahora ha tomado una postura opuesta, llevando su noviazgo con la máxima discreción y totalmente alejada de los focos. Parece que lo suyo marcha a las mil maravillas y han sido fotografiados juntos en algunas ocasiones. De hecho, Paul la acompañó en su gran noche en Londres acudiendo a la fiesta posterior que se celebró después del estreno de la nueva película del agente 007.

