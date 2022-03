Las excentricidades de Jack Dorsey, el confundador de Twitter que abandona (por segunda vez) la compañía

La noticia no ha sorprendido pues parece que la compañía lleva un año preparándose para su salida. Jack Dorsey, cofundador de la red social Twitter, abandona su puesto como consejero delegado, aunque seguirá integrando la junta directiva hasta mayo de 2022. “Quiero que todos sepáis que esta ha sido mi decisión y me pertenece. Ha sido una opción muy dura, por supuesto. Amo a esta compañía... y a todos vosotros. Estoy muy triste... y a la vez muy contento” comenta en el comunicado, en el que argumenta que el motivo que le ha llevado a tomar esta decisión es “cambiar el curso de esta compañía a mejor". Su sucesor será el ingeniero Parag Agrawal. A sus 45 años, el carismático empresario, que presume de tatuajes y piercing en la nariz, es uno de los más controvertidos del panorama tecnológico y ha sido objeto de todo tipo de comentarios a lo largo de su trayectoria al frente de la conocida red social.

Idealista y apasionado de la tecnología, piensa que son los avances en este campo los que traerán la paz y la prosperidad al mundo. Cuando era un niño coleccionaba planos de ciudades y se hizo su primera tarjeta de visita como consultor. Tenía entonces solo 8 años, como detalla Vanity Fair. La revista New Yorker publicó además que le gusta escuchar las emisiones de los servicios de emergencia. Ha sido definido como un visionario, aunque no finalizó sus estudios universitarios, y también un poco hippie, con una filosofía de vida un tanto desconcertante en ocasiones. Pese a que su fortuna está en torno a los 12 mil millones de dólares (unos 10 mil millones de euros), no vive con grandes lujos: se levanta en torno a las 6 de la madrugada y va caminando a la oficina (unos ocho kilómetros de paseo, apunta El confidencial).

CEO de una compañía y clases de yoga

Fundó Twitter en 2006 con Evan Williams, Biz Stone y Noah Glass, empresa en la que fue CEO hasta 2008. Entonces ya abandonó su puesto tras haber sido cuestionado su compromiso y su idoneidad para las funciones que el trabajo requería. Y es que entonces era frecuente que sus jornadas laborales acabaran temprano y que se marchara a clases de yoga o de diseño de moda. Esto provocó desencuentros con sus compañeros y Williams se puso al mando. En 2015 volvió a coger las riendas del negocio, aunque tuvo que afrontar diversas críticas por las que apareció públicamente para pedir disculpas. Pidió perdón por la forma en la que se abusó de Twitter en las elecciones de EEUU de 2016, por la desinformación y por los diversos mensajes de odio que aparecían en la plataforma. Compaginó en ese momento su trabajo al frente de Twitter con su nueva compañía, Square, que fundó en 2009 con Jim McKelvey. De nuevo su dedicación a este proyecto, una tecnológica para realizar pagos a través de teléfonos móviles con la que desarrollaron un lector de tarjetas de crédito (y que vale ahora más que Twitter como señala El confidencial), fue criticado.

"Su liderazgo ha sido cuestionado por los empleados y los inversores, que creían que estaba desenfocado y que dedicaba demasiado tiempo a Square y a otros proyectos", señala The New York Times. Excéntrico pero generoso. En abril decidió donar el 28% de su fortuna para ayudar a combatir la pandemia del coronavirus. “Una vez hayamos vencido esta pandemia, el fondo se centrará en la salud y educación de las niñas y los ingresos universales básicos. Funcionará de forma transparente, por lo que todos sus movimientos podrán ser seguidos aquí", explicó. Entre sus rarezas se detallan su obsesión por la criptomoneda o la celebración de cumpleaños que organizó en 2017 que consistió en diez días de meditación en Myanmar. Se informa de que pasó 17 horas al día meditando y se alojó en una habitación que solo tenía una almohada. La meditación ocupa una parte muy importante en su día a día.

En 2013 salió con la top Lily Cole, con quien recibió ese año navegando en aguas de St. Bart, y en 2017 comenzó una relación con la también modelo e influencer Raven Lyn. Su pareja más conocida ha sido la empresaria Kate Greer, con la que ha roto y ha vuelto en varias ocasiones desde 2010 y hasta 2019, cuando se supo que ella salía con otro magnate de Silicon Valley, Peter Fenton.

