Sonsoles Ónega celebra su cumpleaños en directo entre muchas flores y bonitos recuerdos

Sonsoles Ónega ha cumplido años este martes y sus compañeros de Ya es mediodía han querido sorprenderla con varios regalos y un vídeo muy especial. Convencida de que estaba a punto de dar paso a un reportaje de actualidad, la presentadora se ha encontrado con la sorpresa que el equipo del programa había preparado para felicitarle en este día tan especial. Al ritmo de Cumpleaños feliz del grupo Parchís, la comunicadora ha confesado que hace "22 en cada pata" y se ha mostrado muy emocionada y feliz al ver las imágenes que los colaboradores, redactores y directores habían preparado para ella. Tras escuchar varias efemérides del día de su nacimiento, la conductora del formato de Telecinco ha podido ver un repaso de algunas de sus primeras veces como trabajadora de Mediaset: su comienzo en Ya son las ocho, cuando empezó como reportera desde el Congreso de los Diputados conectando con Pedro Piqueras, cuando posó de muy pequeña delante de una cámara o cuando su padre contó qué le dijo cuando ella le reveló que quería ser periodista.

Además, Sonsoles se ha emocionando viendo algunos de los momentos más divertidos que ha vivido en Ya es mediodía como cuando le otorgaron el galardón Aquí TV, donde estuvo muy bien acompañada por su actual pareja, César Vidal. Ya son cuatro los cumpleaños que la presentadora celebra en el formato de Telecinco y en esta ocasión, Miguel Ángel Nicolás, Rosa Benito y Cristina Cifuentes han sido los encargados de llenar la mesa del Fresh de varios ramos de flores y mucha alegría y buen humor para cantarle a la presentadora el cumpleaños feliz.

Pero no solo eso, el equipo de su programa también ha querido recalcar en su vídeo de felicitación que por favor se le cumpla uno de sus mayores deseos: conocer y bailar con Kerem Bürsin, protagonista de Love is in the air. "Un señor estupendo, una pena que nos haya pillado a ti y a mí ya arregladas... Aunque es muy bajito, igual es mejor para lo mío que para lo tuyo", dijo la presentadora en una ocasión anterior a Ana Rosa Quintana, provocando las risas de su jefa y compañera. De hecho, hace unas semanas, cuando el actor visitó nuestro país como embajador de la edición número 25 de Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida, el propio intérprete de la telenovela turca reconoció que estaría encantado de conocer a la comunicadora. ¿Se hará realidad?

"Qué bonitos sois todos. Qué bonito todo. Muchas gracias. Son ustedes muy simpáticos y muy bonicos", ha respondido Sonsoles al terminar de ver el vídeo y recibir todas las flores. Pero además, durante la emisión de Ya son las ocho sus compañeros también han querido felicitarla con una tarta muy especial, un pastel hecho con una fotografía en la que la presentadora salía con su padre, Fernando Ónega, y con su hermana Cristina. "Mi padre llevaba las gafas de la época. ¡Es muy bonita! Mi hermana era una monada y mi madre como yo era muy morena me daba la vuelta a las palmas de las manos para que vieran que eran de ella. ¡Pero mi abuela también era muy morena! Yo he salido así, qué le voy a hacer", ha explicado emocionada.

