De Sara Carbonero a Alejandro Sanz, todos los mensajes en homenaje a Almudena Grandes

El mundo de la cultura está de luto por el fallecimiento de Almudena Grandes a los 61 años. Los libros de la escritora madrileña, que está considerada uno de los referentes de la narrativa española, no solo reflejan diferentes etapas de nuestra historia sino que también forman ya parte de ella para siempre. Es por eso que nada más conocer la muerte de la autora a causa de un cáncer que ella misma revelaba hace escasas semanas, desde representantes de la esfera política a actores, periodistas o cantantes, todos han querido mostrar su admiración infinita por la autora, cuya pluma le acompañó hasta el final, y trasladar sus condolencias a la familia que formó al lado del poeta Luis García Montero, quien ejerce como director del Instituto Cervantes.

Diferentes sectores de la sociedad se ha unido para recordar a la escritora, poner de manifiesto el importante legado que deja a través de sus obras y también apoyar a sus seres queridos en este complicado momento. Desde la música, Alejandro Sanz ha reconocido que "hoy todos tenemos el corazón helado. Tu ser, tus palabras,tus novelas…te hacen eterna. Gracias por todo lo que nos has regalado. Un abrazo a todos los seres queridos de Almudena Grandes". Ismael Serrano también ha mostrado su tristeza por este fallecimiento y la ha recordado como "todo un referente y una de las figuras más importantes de la literatura de nuestro tiempo". Rozalén ha reconocido tener una gran tristeza dentro por perder a una mujer que "me ha cuidado y enseñado" y a la que define como eterna mientras que Pancho Varona, con el corazón roto "en mil pedazos" ha reconocido tener la suerte de haberla conocido bien. "Vuela alto, amiga", ha dicho Joaquín Sabina. Además, Vanesa Martín ha escrito un emotivo texto en el que recuerda a la autora como una mujer "brava y extremadamente sensible a la vez, recia y con un talento excepcional".

En el universo de la comunicación son muchos los que se han mostrado conmocionados por el fallecimiento de Almudena, quien escribía también una columna en El País Semanal. Mónica Carrillo ha hecho un viaje en el tiempo y se ha situado en la primera novela que la autora le dedicó en la feria del libro. Ese momento dio paso a "tardes de charlas y risas contagiosas con Julia Otero, Manuel Delgado y Juan Adriansens" y a "alguna conversación privada de la que siempre me sentiré orgullosa". Por su parte, Rosa Montero ha dicho estar "consternada" y ha trasladado su apoyo a la familia de la autora. Y precisamente al viudo de Grandes, ha hecho referencia Sara Carbonero al rescatar un poema que escribió a su esposa en el que se puede leer: "Si alguna vez la vida te maltrata, acuérdate de mí, que no puede cansarse de esperar aquel que no se cansa de mirarte".

Almudena, a la que empezó a interesar la lectura desde que era solo una niña gracias a que su abuelo le regaló La Odisea, era licenciada en Geografía e Historia, madre de dos hijos con los que veraneaba siempre en Rota y una gran forofa del Atlético de Madrid. Desde el club han compartido una imagen de la escritora posando muy sonriente con la camiseta del equipo rojiblanco serigrafiada con su nombre y el siguiente mensaje: "Hoy todos los atléticos estamos de luto. Nos ha dejado Almudena Grandes, una rojiblanca de corazón. Nuestro más sentido pésame para sus familiares y amigos. Descansa en paz, Almudena".

Las condolencias y la petición de los politicos

Las reacciones de los representantes políticos fueron de las primeras en sucederse tras conocerse el triste desenlace de Almudena Grandes, a quien hace poco más de un año le detectaron un tumor maligno durante una revisión rutinaria. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la ha recordado como "una de las escritoras referentes de nuestro tiempo, comprometida y valiente, que ha narrado nuestra historia reciente desde una mirada progresista". Por su parte, el líder de la oposición, Pablo Casado, ha enviado su afecto a la familia de la escritora, "una figura relevante de la literatura española, guionista de cine y comprometida con sus ideas". Además, la concejala y portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, ha avanzado que pedirá en el próximo pleno que la capital dedique una calle a la autora de obras como Episodios de una guerra interminable, El corazón helado o Las edades de Lulú.

