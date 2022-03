Kiko Matamoros, destrozado tras la muerte de su prima Almudena Grandes

La muerte de Almudena Grandes ha sobrecogido al mundo de la cultura. A sus 61 años, la escritora fallecía a causa de un cáncer, -detectado hacía más de un año y anunciado a sus lectores hace apenas un mes-. Muchos son los que han llorado su pérdida, desde músicos como Joaquín Sabina, Rozalen o Alejandro Sanz, hasta personalidades del gremio, como Rosa Montero. Pero también ha afectado dentro del mundo de la televisión, sobre todo a una persona en especial: Kiko Matamoros. El tertuliano reaparecía en Sábado Deluxe muy apenado por la noticia, ya que no muchos sabían del parentesco familiar entre los dos.

Ana Belén y Victor Manuel, entre otras personalidades, se suman al último adiós a Almudena Grandes

“Almudena era mi prima”, ha dicho Kiko Matamoros con tristeza. El colaborador ha querido dedicarle unas palabras en el programa que presenta Jorge Javier Vázquez para manifestar el dolor que sentía ante esta pérdida: “Es un día triste para todos en general porque son muchas las personas que han disfrutado durante muchos años de su escritura, pero, sobre todo, para la familia porque todos la queríamos muchísimo. Es una auténtica pena", ha lamentado emocionado. “Deja a mucha gente rota”, ha asegurado, recordando después su gran legado literario, “no me lo esperaba, era jovencísima, yo no me podía creer la noticia cuando la he leído. Para mí, El corazón helado me parece una novela impresionante”. Respecto a las novelas de Almudena Grandes, Kiko Matamoros ha hecho referencia a una de sus últimas obras, que verá la luz de manera póstuma. "Hay un inédito que se publicará en breve, que forma parte de esos Episodios Nacionales, ella que era tan admiradora de Pérez Galdós", ha asegurado el colaborador, haciendo referencia a la séptima novela que escribió antes de fallecer, Mariano en el Bidasoa, y que pertenece a la serie de los Episodios de una Guerra Interminable.

La escritora Almudena Grandes revela que tiene cáncer: 'Estoy en las mejores manos, segura y confiada'

El tertuliano conocía la triste noticia horas antes de sentarse en el plató y quiso rendirle homenaje, publicando una imagen de Almudena Grandes acompañada de unas sentidas palabras: “Eres parte de mi infancia, de mi primera juventud y motivo de indisimulado orgullo. Siempre fuiste libre y arrolladora. DEP Almudena”, escribió. Ante estas palabras, su novia Marta López Álamo, uno de sus mayores apoyos en estos momentos, ha respondido a la publicación con un emoticono de corazón, para después unirse a las condolencias comentando que “hoy es un día muy triste para la literatura española”.

Pero Kiko Matamoros y su novia Marta no fueron los únicos que dedicaron palabras de cariño hacia la escritora. El hijo del tertuliano, Diego Matamoros, también quiso mostrar sus condolencias con una publicación que decía lo siguiente: "Hoy se ha ido un familiar lejano para mí, pero cercano para mi padre (eran primos), era una gran mujer, pero sobre todo una narradora fundamental de las letras españolas. Descansa en paz, Almudena y mucho ánimo a toda la familia Grandes", ha escrito con profunda pena. Una publicación acompañada de una imagen de ella con una de sus célebres frases: "No hay amor sin admiración".

Muy poca gente conocía la relación de parentesco que había entre los dos, aunque el colaborador de Sálvame sí que ha hecho mención, en alguna ocasión, a la conexión familiar que tenían. Hay que retrotraerse hasta 2018 para encontrar unas declaraciones de Kiko Matamoros, para la revista digital The Citizen en las que afirmaba ser familia de la escritora: “Almudena es mi prima hermana, hija de una hermana de mi madre. Aunque no tengo actualmente contacto con ella, compartimos mucho tiempo durante nuestra infancia y primera juventud, le guardo mucho cariño como al resto de mis primos".

