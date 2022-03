¡El bombero más eficaz! Tamara Falcó presume del regalo que Íñigo Onieva ha hecho a su sobrino Miguel

La relación de Tamara Falcó e Íñigo Onieva se afianza día a día, después de celebrar el pasado mes de septiembre su primer aniversario juntos, demostrando que lo suyo va viento en popa. Íñigo está cada día más integrado en la familia de su novia y, como el resto de miembros de la misma no ha podido resistirse y ha caído rendido a los encantos de Miguel, el hijo mayor de Ana Boyer y Fernando Verdasco. El pequeño, de dos años de edad, le tiene robado el corazón a todos con su simpatía y desparpajo. Hace unos días su madre, divertida, compartía una foto de Miguel con una pequeña pistola de agua mojándola sin piedad junto al mensaje: "mi bombero". Eso sí, era un apagafuegos sin traje… hasta ahora. El hermano de la actriz Alejandra Onieva ha solucionado este problema y le ha regalado al niño un disfraz para que pueda ejercer de bombero en condiciones. Su tía, la marquesa de Griñón, ha querido desvelar el bonito detalle que su chico ha tenido con su sobrino y ha compartido una foto con sus seguidores, hecha por su hermana Ana, donde se ve a un Miguel sonriente y feliz con su traje nuevo al que no le falta detalle alguno. El pequeño está para comérselo y posa divertido con el casco y la chaqueta de bombero con identificación y placa incluida.

Tamara Falcó a la que, como al resto de la familia, se les cae la baba con el niño, presumía de sobrino. "¿Alguien necesita apagar un fuego? ¡Aquí tenéis a un bombero súper eficaz!" Está claro que la actitud que el pequeño es capaz de sacar una sonrisa a los que están a su alrededor. "Gracias al tío Íñigo por el mega disfraz", concluía, desvelando así quien había sido el artífice de la gran alegría que demostraba Miguel. El novio de la Marquesa ha comentado divertido la publicación "Buenísima" ha dicho, acompañando el mensaje con un corazón, mostrando el cariño que tiene por el niño, y declarándose un incondicional del sobrino de su novia. "Mikeyfans", ha añadido.

Desde su llegada al mundo, el 26 de marzo de 2019, Miguel se ha convertido, junto con su hermano Mateo, en la debilidad de su familia que no dudan en compartir los momentos más traviesos y las ocurrencias del nieto de Isabel Preysler. No sabemos si de mayor querrá ser bombero o si se trata solo de un juego, pero hace unas semanas también pudimos verlo manguera en mano. Eso sí, en esta ocasión no era para apagar ningún fuego sino para dejar el coche de sus papás impoluto.

Hace un par de semanas Ana Boyer compartía otra imagen, esta vez de sus dos hijos: Miguel y Mateo, nacido en diciembre de 2020. Los niños aparecían jugando en su cuarto y ella no podía reprimir sus sentimientos "amor infinito", declaraba. Tras el rato de juegos, celebraron juntos las 38 vueltas al sol de su papá, Fernando Verdasco, en una fiesta en casa en la que la tarta había sido un regalo de Tamara Falcó, quien no quiso perderse el cumpleaños de su cuñado al que también se unió Íñigo Onieva. La pareja se ha vuelto inseparable y son muchos planes los que comparten junto a Ana y Fernando, dando muestras de la buena relación de Íñigo con su familia política.

