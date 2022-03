Fonsi Nieto y Marta Castro bautizan este sábado a su hijo Hugo

Después de un año difícil por la muerte de su padre y su abuela, Fonsi Nieto tiene un buen motivo para sonreír. El expiloto de motociclismo y su esposa, Marta Castro, bautizarán a su hijo este sábado, según ha adelantado El Español. Una celebración en la que solo se reunirán la familia más cercana debido a la pandemia y los últimos repuntes del covid. Una ceremonia de bautismo que no se perderá el hermano mayor del pequeño, Lucas, el hijo que el DJ tuvo de su relación con Alba Carrillo. "Tienen una relación maravillosa. Para Lucas, Hugo es un muñeco, es su hermano pequeño y está feliz. Cada vez que puede le hace un regalo, le cuida muchísimo, se lo lleva a todos los sitios y Hugo cuando ve a su hermano tiene como una conexión especial y se le cambia la cara cuando le ve. Algo sienten, no sé, es muy bonito", confesó en una de las últimas entrevistas que concedió la feliz mamá a Europa Press.

Del mismo modo confiesa que la relación con Alba Carrillo es buena. "Al final somos familia, es la madre del hermano de mi hijo y tenemos una relación cordial, buena y bien, muy bien". La empresaria confiesa que no se queda con nada malo del pasado: "las cosas se solucionan, cuando tienes buena relación te olvidas de cosas que han pasado en el pasado. Si alguien en algún momento está enfadado puede decir cosas que no siente, pero todo está olvidado, tenemos una relación buena"

Fonsi Nieto y Marta están viviendo una etapa inmejorable desde que naciera su hijo en octubre de 2020. El pequeño, que acaba de cumplir un año, ha sido una gran alegría para toda la familia, aunque cierto es que la primera semana de su nacimiento las cosas resultaron más complicadas de lo esperado. La esposa de Fonsi recordó lo duro que fue dar a luz en plena pandemia a Hugo: "Tuve la mala suerte de contagiarme en el octavo mes de embarazo y estuve aproximadamente cuatro semanas dando positivo". Su único miedo asegura que era la fecha del parto: "Yo lo que no quería era ir a dar a luz sola y lo que me daba miedo era ir sin Fonsi y me hacía PCR cada tres días.Di negativo un lunes después de cuatro semanas y ese miércoles me puse de parto, el jueves nació el niño a las 4 de la mañana y cuando me hicieron antígenos al llegar di negativo, pero luego la PCR, positivo entonces tuve que estar una semana más después de dar a luz confinada con el bebé". La esposa de Fonsi cuenta que no fueron nada fáciles los primeros días. "Obviamente al bebé le daba pecho, pero con mascarilla y eso fue muy duro porque tienes que estar sola y no te puede ayudar nadie, sola con el bebé". De cualquier modo, ese mal momento pasó y confiesa que no por ella se cree ninguna heroína, lo más duro para ella fue no poder ni siquiera darle un beso a su bebé.

En cuanto a Fonsi Nieto como padre no puede ser mejor. La influencer, que acaba de presentar los libros 'Cuánto crezco' y 'El árbol de la vida, solo tiene buenas palabras hacia su marido. "Fonsi es muy buen padre. Ya tenía el ejemplo porque tiene un niño mayor, pero él es dejarle experimentar, que suba, que baje, lo tira por los aires y yo voy detrás del niño diciendo que es muy pequeño todavía", confiesa entre risas . Y no descarta volver a ampliar la familia y convertirse en madre de familia numerosa: "A mí me encantaría, sí. Nosotras somos cuatro hermanas, cuatro niñas, familia más que numerosa y me encantaría, pero de momento si viene bien y si no pues nada, muy feliz".

