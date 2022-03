'Con el cabestrillo puesto' y mucha paciencia, así despide el año Judit Mascó

A punto de concluir este 2020, muchos son los rostros conocidos y celebrities que se disponen a hacer balance de 12 meses atípicos como nunca por el coronavirus y plagados de noticias de toda índole. Entre ellas se encuentra la barcelonesa Judit Mascó, que ha querido reflexionar sobre este año que termina dentro de tan solo unas horas y ha compartido esos pensamientos con todos sus seguidores. Eso sí, para ella, la Nochevieja se presenta con un pequeño percance, tal y como ha relatado.

"Despido este año con el cabestrillo puesto, después de una artroscopia en el hombro, y con ganas de empezar la rehabilitación. Con paciencia lo espero. Despido un año que ha sido una montaña rusa emocional. Un año para tomar conciencia de nuestras debilidades e incertidumbres. Un año muy duro para las personas más vulnerables. Un año donde muchos no se han podido despedir de demasiada gente. Un año, que me dejó claro lo que es realmente importante, la salud y las personas. Hasta nunca 2020!!! Os deseo lo mejor para este año que viene. Que seamos prudentes y que la vacuna acabe con esta pesadilla de virus. Un abrazo a todos de corazón @juditmasco #juditmasco Bye bye 2020 Bona entrada d any, salut!!", ha escrito la top, que recientemente cumplía 50 años.

Junto al mensaje, Judit Mascó ha compartido una instantánea en la que aparece sin perder su característica sonrisa. Ataviada con un gorro y prendas cómodas como un forro polar morado y zapatillas deportivas, la modelo muestra su brazo izquierdo en cabestrillo, una imagen a la que rápidamente han reaccionado sus seguidores. Entre ellos se encuentran compañeras de profesión como Inés Sastre, quien este verano se mudaba a Madrid desde París. Esta le ha deseado un feliz año y le ha enviado multitud de corazones rojos para animarla a una pronta recuperación.

Casada con Eduardo Vicente -al que dio el 'sí, quiero en el año 1993, cuando apenas había cumplido los 24 años-, Judit Mascó es madre de familia numerosa. Tiene cuatro hijas, María, Paula, Romita y Clara. La tercera de ellas, nacida en Haití y a la que adoptaron la modelo y el abogado en febrero de 2003, alcanzó la mayoría de edad el año pasado y todos ellos lo festejaron con una gran celebración.

