Toñi Moreno, emocionada al recordar sus primeras entrevistas con tan solo 16 años

Toñi Moreno no se hubiera imaginado jamás que la verdadera protagonista de la noche de los inocentes en Un año de tu vida iba a ser ella misma. El programa quiso rendir homenaje a su presentadora con una recopilación de los grandes momentos de su carrera, desde sus inicios en la televisión de su localidad natal, Sanlúcar de Barrameda donde arrancó su trayectoria profesional con tan solo 14 años. El recuerdo de una vocación por la comunicación irrefrenable y las palabras de grandes amigos y referentes en el sector, como Carlos Herrera o María Teresa Campos, han conseguido que la presentadora no pudiera contener las lágrimas. Aunque, Toñi Moreno ha dejado más que claro que si ha hecho algo reseñable en su vida, ha sido traer al mundo a su pequeña Lola.

"Habéis venido pensando que podrías engañarme y lo he hecho yo con vosotros. Hoy no hay invitado porque los invitados son los colaboradores", explicaba Toñi Moreno, totalmente ajena de que también había un vídeo muy especial para ella. La presentadora no podía creerse la sorpresa que su equipo había preparado para ella cuando se vio a sí misma en la pantalla en su primera aparición en la televisión, nada más y nada menos que en el año 1987. Llena de energía y ya entonces con el desparpajo que la caracteriza, Toñi Moreno aparecía entrevistando ya entonces a algunos de los más grandes como Rocío Jurado o Jesulín de Ubrique.

Tal era su vocación por la comunicación que personalidades como Carlos Herrera quisieron poner su granito de arena en el vídeo. De hecho, el locutor de radio ha rememorado sus inicios diciendo: “Era una niña, pero una niña muy lista, lo hacía muy bien para la edad que tenía”. Sin embargo, una de las notas más especiales de este homenaje llegaba de la mano de Mariló Montero, quien no dudó en alabar ya no solo la faceta profesional de Toñi Moreno, sino también la personal, haciendo referencia a sus esfuerzos: "Ella mantenía su familia desde chiquitita, ha dado de comer a sus padres", explicaba su amiga.

María Teresa Campos, su gran maestra

Una trayectoria en la que ha habido hueco para todo tipo de contenidos y formatos, desde entretenimiento a información, en televisión y en radio. Pero, si hay una faceta del pasado digna de recordar en la carrera de Toñi Moreno, fue su papel como reportera de Andalucía Directo. Y, aunque lo que ella realmente deseaba era trabajar al lado de Jesús Hermida, fue otra grande de la televisión la que le ayudó a dar el gran salto: María Teresa Campos. Un referente en el mundo de la comunicación nacional que tampoco ha querido perderse esta sorpresa y que asegura que ve a la presentadora ahora en su mejor momentos.

"Yo nunca me he planteado un sueño concreto, yo siempre he querido vivir de esto. De repente me han ido surgiendo las cosas. He sido feliz haciendo entretenimiento, he sido feliz haciendo un información. Uno tiene que ser feliz haciendo lo que quiere. Yo soy la historia de levantarme una y otra vez…Se aprende mucho más de los fracasos que de los éxitos", explicaba la presentadora visiblemente emocionada, sin apenas poder contener las lágrimas y con la mano en el corazón agradeciendo a su equipo el vídeo que le habían regalado.

Toñi Moreno confiesa que en realidad estudió Derecho

Todo en una noche en la que muchos han descubierto un dato no muy conocido de Toñi Moreno y es que, la presentadora ha explicado que se matriculó en la carrera de Derecho, pero que la dejó a medias en el tercer año cuando la llamaron para trabajar en Andalucía Directo, una oferta que no pudo rechazar. "Yo no soy periodista de carrera porque no me podía pagar la universidad", explicaba haciendo referencia a sus orígenes humildes mientras rememoraba los esfuerzos de su madre por sacar adelante a sus hijos. “Yo he aprendido siempre de la gente de la que me he rodeado, por ejemplo, he aprendido mucho de María Teresa. Intento aprender de quienes han sido buenos presentadores.” Sin duda, una trayectoria llena de éxitos y galardones, como el Premios Iris de 2019, demuestran que Toñi Moreno no se equivocó de camino al abandonar sus estudios.

