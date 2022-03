¿Preparada para sus primeros pasos? Toñi Moreno comparte un momento muy especial de su hija

La felicidad de Toñi Moreno se completaba en enero con el nacimiento de su primera hija. No en vano, ser madre es un sueño cumplido del que disfruta plenamente día a día. A la presentadora le encanta ser testigo directo de las primeras veces de su hija y de los avances que está haciendo, de los que se siente muy orgullosa. Lola es una niña muy activa e inquieta que parece estar deseando conocer mundo, y es que con diez meses (cumplirá once el día 21 de diciembre) ya se levanta ella sola ¡sin ninguna ayuda! Todo un logro que ha compartido la maestra de ceremonias de Un año de tu vida. "No hay nada como la cara de felicidad de mi hija cuando consigue ponerse de pie por sí misma, agarrándose la pobre a lo que puede", ha dicho junto a una foto en la que aparece la pequeña con un chándal rosa y agarrada a una silla en la que está su mamá. Marisa Martín Blázquez o Paula Echevarría, que pronto será también mamá nuevamente, no han podido resistirse a esta tierna instantánea.

"Hoy recordé que en el curso de Coach nos hablaban de eso precisamente. La felicidad no es aquello que sientes cuando te regalan un coche... Eso se llama euforia, alegría. La felicidad es el sentimiento que aparece cuando has conseguido un sueño después de mucho esfuerzo. Feliz día a todos", ha dicho Toñi, dejando claro que este pequeño gesto de Lola es el mejor de los regalos y le hace muy feliz. Además, es sin duda una manera de motivarse a cumplir ella también con sus propósitos, entre los que se está cambiar de hábitos, aprender a comer sano, incorporar el deporte a su rutina.... En definitiva, recuperar la salud. Dos meses después de dar a luz decidió que era el momento para marcarse esta nueva meta y desde entonces se esfuerza para conseguirlo aunque el confinamiento hizo que en alguna ocasión sus fuerzas se desvanecieran.

Lola, que nació curiosamente el mismo día que Lola Flores, se ha convertido en la gran alegría de su hogar. Tanto Toñi como sus familiares, amigos y compañeros están encantados con la niña. Es por eso que la presentadora quería reunir a toda la gente que quiere en el bautizo de su hija. La andaluza quería hacerlo en El Rocío y, según sus palabras, "tirar la casa por la ventana" para este acontecimiento que se ha visto obligada a posponer a causa de la crisis sanitaria. Su idea era haberlo hecho a lo largo de este 2020 pero finalmente tendrá que buscar nueva fecha o celebrarlo de una manera más íntima, con la presencia de solo un pequeño grupo de invitados.

La vida de Toñi ha dado un giro radical con la maternidad, una experiencia sobre la que se ha sincerado en 'Madre después de los 40. La verdad del cuento', un libro en el que habla en primera persona y sin tapujos de esta nueva etapa con la que está encantada aunque reconoce también que es duro. "Creo que todos los padres dicen lo mismo, y yo no voy a ser original en esto: ser madre es lo más maravilloso que te puede pasar en la vida, y al mismo tiempo lo más duro porque tu vida, tu cerebro... cambian. Dejas de ser una prioridad y ese ser lo ocupa todo. El otro día le leí una cosa muy bonita a Ana García Obregón en la revista ¡HOLA!: yo no te di la vida, la vida me la diste tú. Eso es exactamente ser madre. Duro sí, claro, porque amas de una manera tan animal que sufres de la misma manera", nos contaba.

