El emotivo mensaje de Ana Obregón con el que recuerda a Aless por Nochebuena

No van a ser unos días fáciles para Ana Obregón. La primera Navidad que la presentadora y actriz afronta sin su querido hijo Aless, fallecido el pasado mes de mayo a los 27 años, se prevé dura y complicada. Recientemente aceptaba despedir el año, eso sí, junto a todos los espectadores y junto a Anne Igartiburu desde la madrileña Puerta del Sol. Pero hasta que llegue ese día, Ana Obregón ha preferido refugiarse en los recuerdos de Aless al tiempo que no ha dejado pasar la oportunidad de felicitar esta Nochebuena tan triste para ella a todos sus seguidores.

Elegantísimo y 'sin excesos': así será el vestido de Ana Obregón en las Campanadas

"Este año no voy a celebrar la Nochebuena. No puedo. Pero eso no quita para querer desearos de corazón una noche llena de Paz, Amor y Salud. Sé que por las restricciones muchos pensáis que es duro dejar una silla vacía y lo es. Pero es mucho más duro para los miles de españoles que desgraciadamente dejaremos esa silla vacía para siempre. Esta noche Papá Noel estará muy atareado llevando regalos al cielo a los más de 30.000 niños y jóvenes que nos han dejado este año por el maldito cáncer. Y a ti te llevará el amor infinito de tu madre que 'jamás' aceptará tu partida. #eternamentejuntos #alessforever", ha escrito.

Hace solo dos días, la presentadora recordaba algunas de las tradiciones que solía llevar a cabo junto a Aless cuando era niño y lo hacía acompañando sus palabras con un precioso vídeo que recorría toda la vida del joven en estas fechas. No cabe duda de que siempre, siempre le tiene presente. Y por ello el pasado mes de noviembre contaba a la revista ¡HOLA! que iba a poner en marcha un bonito proyecto relacionado con él: la creación de una fundación para la investigación contra el cáncer.

Dentro de una semana, Ana Obregón será la encargada de presentar las Campanadas y todo apunta a que, como ya hizo en el año 2004, en la última gala de Nochevieja que presentó -en aquella ocasión con Ramón García, su eterno compañero de programas- dedicará unas sentidas palabras a su hijo. Pese a que ha vivido los siete meses más duros de toda su vida, la actriz hará gala de su profesionalidad para encarar la última noche del año junto a la presentadora vizcaína.

