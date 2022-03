Nuria Roca recuerda el frío que pasó dando las campanadas: 'Me puse un abrigo que no tenía ningún sentido' La colaboradora dio la bienvenida al año 2000 con Ramón García en la Puerta del Sol

¿Sabías que Nuria Roca había presentado las campanadas? Fue en el año 2000 con Ramón García como compañero, una experiencia que la colaboradora de El Hormiguero recordó anoche en el programa de Pablo Motos revelando algún que otro detalle desconocido hasta ahora. "Yo cambié de siglo en la Puerta del Sol", bromeó, mientras veía una imagen de aquel inolvidable momento. "Me da un poco de pena porque me pasé como dos meses para lucir bien un traje y como tenía mucho frío me puse un abrigo que aquello no tenía ningún sentido", dijo. "El día de Nochevieja hace mucho frío en un balcón en la Puerta del Sol y las tías se ponen ahí y no pasan frío, ni sienten ni padecen, pues yo no", insistió.

Tras contar esta anécdota sobre su vestuario, Nuria aseguró que dar las campanadas es "muy emocionante" a la vez que "intenso". "Es el programa de televisión más corto y más intenso que he hecho en mi vida. Son 15 minutos, pero son impresionantes", añadió.

Las campanadas de aquella noche fueron un gran éxito para Televisión Española. "Un 92% de audiencia, en aquel momento la referencia absoluta era Televisión Española y además era con Ramonchu, yo iba sobreseguro", explicó la colaboradora, que por aquella época era uno de los rostros más queridos de la cadena pública por el programa Waku, Waku.

Nuria y Ramón fueron los encargados de dar la bienvenida al año 2000, "unas campanadas históricas" que congregaron a miles de personas en la Puerta del Sol. La valenciana miraba con atención todo lo que ocurría a su alrededor y, aunque aseguró que "se me ha ido el frío de la emoción", lo cierto es que no se quitó el abrigo en ningún momento para descubrir lo que parecía un espectacular vestido con corpiño.

Un año mágico para Nuria Roca

Los presentadores brindaron con ilusión por el 2000, un año que acabó siendo inolvidable para Nuria Roca. Meses después de dar las campanadas, el 6 de octubre, la presentadora se casaba con Juan del Val en la localidad valenciana de El Puig. Dos años después, la pareja anunció el embarazo de Nuria. "Es un niño buscado. Desde que nos casamos estábamos esperando este momento y ahora ya ha llegado", contó la televisiva. Al nacimiento de Juan, su primer hijo, sumaron el de Pau y la pequeña Olivia.

