Pablo López recuerda el momento en el que dijo basta: 'Quería que todo fuera intenso y eso no es sano'

2020 está a punto de llegar a su fin, pero antes de escuchar las 12 campanadas que darán la bienvenida al 2021, Pablo López ha publicado su nuevo disco, Unikornio - Once Millones de Versos Después de Ti, para llenar de belleza este año tan complicado para todos con 10 canciones que comenzará a girar por España a partir de abril, si la situación sanitaria lo permite. "Me he vuelto viejo para bien y he crecido sanamente", ha reconocido el artista malagueño en una entrevista concedida a Javi Nieves y Mar Amate, de Cadena 100. ''Es valiente y creativo el cambio. La pandemia en este caso, que no cabe duda que ha sido una desgracia absoluta y fea, nada inspiradora, a mí me ha ayudado. Me obligó a través de un freno obligado a reflexionar'', ha añadido.

A sus 36 años, cuatro discos y dos Grammy Latinos, Pablo López recuerda aquel momento en el que se sintó "abrumado" con su carrera y tuvo la necesidad de echar el freno. "Sufrí cierto pánico de la cantidad de belleza que tenía en mi vida. Quería que todo fuera intenso. Eso no es lógico ni sano. Es un problema, pero bendito problema a su vez. Eso sí, lo pasé mal. Me metí en una introspección un poquito solitaria", ha confesado. Afortunadamente, supo pedir "ayuda a la gente" que tenía a su alrededor y, tras tres años de silencio, vuelve con un disco muy personal en el que narra su propio proceso de aceptación.

A diferencia de otros artistas, el malegueño no aprovechó el confinamiento para escribir las nuevas canciones de Unikornio - Once Millones de Versos Después de Ti. "Me dediqué a tirarme en el sofá, toqué muchísimo y me dediqué a estudiar", explicó en LOC. Pablo López pasó estos meses con una amiga y compañera de trabajo, y aprovechó para conceder varias entrevistas y presentar uno de los temas del álbum, Mariposa.

La vida sentimental de Pablo López

Al cantante no se le conoce pareja oficial desde 2017, año en el que puso punto y final a su relación de más de una década con la farmacéutica Laura Devesa. A pesar de su ruptura, se llevan de maravilla y se han dejado ver juntos en varios ocasiones. "Lo bonito de esto es que no es culpa de nadie, que no hay rencores", confesó el cantante haciendo durante su entrevista en el programa Mi casa es la tuya, presentado por Bertín Osborne, y haciendo referencia a su relación con Laura, supuestamente terminada. "No me gusta hablar en pasado porque la sigo teniendo cerca, que es lo bonito", dijo el artista, que continuaba diciendo: "Es un gran ser humano que la vida me ha puesto cerca y yo la sigo queriendo, sigo teniéndola cerca después de once años juntos".

