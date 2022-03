Antonio Pavón y Samira tienen un 'affaire' y la novia del torero se entera en directo

La última gala de La casa fuerte desveló uno de los acontecimientos más inesperados y sorprendentes que han tenido lugar en la edición, nada más y nada menos que, un inesperado affaire entre Antonio Pavón y Samira Jalil. Se descubrió que la pareja de concursantes había mantenido un encuentro en una de sus últimas noches juntos en el reality, algo que no solo dejó impactada a la audiencia, sino también a la novia del torero, que se enteró en directo dicha infidelidad. Una aventura que ninguno de los dos negó y que también dejó sin palabras al resto de concursantes.

Aunque al principio intentaron suavizar lo ocurrido, las imágenes hablaban por sí mismas y finalmente Antonio Pavón terminó explicando lo que había ocurrido. "Hemos tenido una convivencia durante todo el concurso. Samira y yo hemos congeniado muy bien, nos queremos mucho y siempre nos hemos tratado con mucho cariño y respeto. Pero el viernes estuvimos bailando, tomando copas y creo que yo, personalmente, metí la pata", reconocía en su disculpa el torero. Unas palabras antes las cuales el presentador le preguntó directamente. Además, Antonio fue tajante: "Fue una falta de respeto y la falta de respeto lo abarca todo".

Pavón mostró su total arrepentimiento, explicando que en tiempos pasados sí que solía verse envuelto en triángulos amorosos y asuntos de este tipo, pero que ahora ha cometido un enorme error y que su novia es el amor de su vida. De hecho, ambos tienen planes de futuro como casarse y formar una familia. "Tengo un remordimiento de conciencia muy grande que no me ha dejado ni comer ni dormir. Nunca he pensado que me pudiera pasar algo así. En otra época de mi vida me lo hubiera tomado más a la ligera, pero ahora no me siento bien", explicaba el torero. Por su parte, Samira ha querido dejar claro que durante todo el concurso la relación de su compañero y ella ha estado basada en el respeto mutuo y el cariño: "Se me cae la cara de vergüenza, no es plato de gusto verse así (…) Ha sido una niñatada y me siento una basura, me siento muy mal. (…) Solamente puedo pedir perdón con el corazón", decía la concursante.

Sin embargo, lo más incómodo tras conocerte este 'affaire' fue la reacción de Joi, con la que Pavón mantiene una relación sentimental desde hace ya dos años. Se enteró en directo y en el mismo momento que el resto de la audiencia de que su pareja le había sido infiel. Sin embargo, se mostró calmada y supo mantener la compostura pese a la situación: "Lo que tenga que hablar, lo hablaré con él en privado. Me he quedado helada." Eso sí, se negó en rotundo a realizar cualquier tipo de conexión en directo con el torero.

