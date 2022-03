Hablamos con Pablo Rivero sobre la paternidad: 'Por supuesto que es lo primero'

A pocas semanas del estreno de la nueva temporada de Cuéntame, Pablo Rivero asistió la première de Renaceres, una película documental sobre estos últimos meses de pandemia. "Es una obra de arte. Lucas Figueroa, su director, ha elegido contar todo lo que ha pasado desde la mejor manera, que es desde la belleza", cuenta a Hola.com sobre este proyecto, que cuenta también con las voces de Imanol Arias, Pedro Casablanc, José Sacristán y Ester Expósito. "Además de estar por Imanol y Pedro Casablanc, yo trabajé en la primera película de Lucas. Además, estamos trabajando los dos en otra cosa. Le tengo mucho cariño", apostilla el actor, que nos adelanta sus planes para estas Navidades y nos habla también sobre su vida personal, junto a su hijo y su marido.

Este documental recoge estos últimos tiempos de pandemia. ¿Cómo la has vivido tú?

Como todos, con mucha incertidumbre y muchísima prudencia. Estoy prácticamente sin salir de casa. A mis padres les estoy viendo cero y estoy todo el tiempo con el gel, después de tocar cada paquete de la compra. Bastante al límite y muy nervioso, sobre todo, los primeros meses, cuando se sabía menos. Ahora estoy muy al loro de todas las noticias, a ver qué sale...

¿Estás más tranquilo?

¿Sabes lo que me pasa? Que no me da tiempo, pero me pongo nervioso cuando vienen mis padres a casa... Estamos todos con mascarilla, para que no se contagien. Ésa es mi mayor preocupación, mis padres y mis suegros. También los más mayores con los que trabajo, en el teatro o en la serie. Lo demás lo llevo de otra manera, porque no hago vida.

Ahora estás escribiendo otro thriller, ¿verdad?

Estoy en la última fase de otra novela, sí. Es una novela negra, mucho más turbia, con muchos más personajes, más localizaciones... Es bastante más bestia que Penitencia y saldrá el próximo año.

¿Qué puedes adelantar de Cuéntame, que se estrena en enero?

Estoy encantado con lo que estamos grabando. Creo que estamos haciendo un temporadón. Una vez más, se ha buscado arriesgar y, desde luego, estoy muy motivado, como todo el equipo.

Habrá un salto en el tiempo al 2020 en la serie y veremos al personaje de Antonio Alcántara a las puertas de la muerte por coronavirus.

¿Eso han dicho? Ah, pues sí... Yo no puedo decir nada...

¿Cómo has vivido el retorno de Anna Allen a ‘Cuéntame’?

Yo estoy feliz. Creo que es muy bueno, porque el personaje de Marta Altamira es mítico y creo que la gente lo adora, para bien y para mal. Que vuelva en el este momento... Es súper potente.

A nivel personal, ¿cómo han sentido su regreso?

Estoy feliz. Anna es muy buena actriz y, con ella, me divierto mucho. Es muy divertida. La verdad es que estoy muy motivado con ella.

Estás haciendo teatro, grabando la serie, escribiendo... ¿Cómo te organizas?

Es la edad. Antes me costaba mucho y ahora saco el tiempo. También creo que son las ganas y el estar motivado. Como estoy contento con todo lo que estoy haciendo, pues sacas fuerzas.

Durante la pandemia, compartiste una parte desconocida de tu vida personal –que tenía pareja y un hijo–. ¿Te sientes más liberado?

Sí... No... Lo hice de una manera natural, normal. Tampoco le doy muchas vueltas ni es una cosa premeditada. Mi vida no ha cambiado absolutamente nada y tampoco estoy muy pendiente de lo que se escribe.

¿Cómo compaginas la parte familiar con tanto trabajo? En alguna ocasión, ¿has llegado a sentir que estás descuidando algo?

Descuidar, no. Lo llevo muy bien. Mira, tardé tres años en sacar la novela Penitencia precisamente porque había sido padre. Lo primero es la paternidad, por supuesto.

Pero, con un niño tan pequeño, cada día es una celebración: sus primeras palabras, sus primeros pasos... ¿Y si estás grabando o trabajando? ¿Crees que te pierdes cosas?

En absoluto. Yo estoy mucho porque no grabo todos los días en la serie. A mí me concentran las grabaciones para poder hacer otras cosas.

¿Te ves siendo padre de nuevo?

Es que no quiero hablar de esto...

¿Cómo piensas pasar estas Navidades, tan atípicas por las circunstancias y también distintas en lo personal?

La pena es que termino de trabajar y sigo trabajando con el libro y demás. Bueno, como todos, mirando a corto plazo e intentando no hacer planes. Estando lo mejor que se puede, en casa, y sacando tiempo.

¿Te gustan las fiestas?

Nunca he sido de superfiestas ni de historias, pero sí me gusta estar en familia. Al final, sí me gustan.

¿Pones el árbol y el belén en casa?

El árbol sí, pero el belén no. No es por nada, sino porque no tengo. ¡Lo tengo que comprar!

¿Qué proyectos tienes para el 2021?

Tengo una obra de teatro que, por fechas, no sé si la voy a poder hacer. Además de Cuéntame y la nueva novela, probablemente, habrá una cosa muy chula relacionada con la escritura.

¿Algún propósito para el nuevo año?

Que nos vaya mejor a todos. Sobre todo, de salud, económicamente y emocionalmente. ¿Y para mí? Que me quede como estoy.

