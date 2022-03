Alejandro Sanz recibe la felicitación de dos de las mujeres de su vida

Alejandro Sanz cumple hoy 52 años y no puede estar más contento. Horas antes de que llegase tan señalada fecha, el músico compartía una reflexión sobre el paso del tiempo que viene a resumir el feliz momento que atraviesa: "No sé cuántos años tengo en esta foto. Y no importa. Mañana es mi cumpleaños y solo puedo pensar en lo afortunado que soy solo por cumplirlos con la gente que más quiero a mi lado. Nunca seré más joven que hoy, pero sí más feliz".

Su pareja, Rachel Valdés, es una de las 'culpables' de su inmensa felicidad y ha sido ella la primera en enviarle una romántica felicitación por su cumpleaños acompañada de una serie de fotos en las que se muestran profundamente enamorados y un vídeo en el que aparecen bailando: "Hoy celebro la vida, hoy celebro tu día. Feliz cumpleaños amor mío ❤️", decía la escultora en la dedicatoria que Alejandro no tardaba en contestar. "Amor mío. Cada segundo a tu lado merece la pena y es un regalo. Gracias por tu amor puro y bello. Te amo", le repondía el intérprete de Corazón partío.

Jaydy Michel, orgullosa de la relación que mantienen padre e hija

Manuela, la hija que el artista tuvo con Jaydy Michel, también le ha enviado una felicitación de lo más cariñosa. La joven ha querido compartir con sus fans algunas de las mejores fotos de su álbum en las que aparece junto a su padre, al que ha dedicado estas palabras: "Feliz vida al que me la dio ❤️ Te amo con locura". Una bonita declaración que su padre contestó muy emocionado: "Amor mío. Yo no sé quién dio la vida a quién. Creo que tú me has dado más vida a mí que yo a ti. Te amo con cada segundo de mi existencia".

Este intercambio de elogios ha hecho que Jaydy Michel expresara el orgullo que siente por la relación que mantienen padre e hija con muchos corazones rojos. El cantante madrileño y su exmujer, la modelo mexicana, se desviven por la hija que tienen en común. Ahora que la primera esposa del cantante se ha instalado en Madrid con su actual marido, el exfutbolista Rafa Márquez, y sus dos hijos, el músico se muestra aun más feliz por poder ver a su hija Manuela con más asiduidad.

A sus 19 años Manuela va teniendo cada vez más presencia en la vida pública. Es habitual verla con Alejandro y Rachel en cada uno de los eventos a los que asisten. Desde el comienzo de la relación Manuela ha congeniado a la perfección con la novia de su padre y su complicidad se ha dejado de manifiesto en muchas ocasiones. Desde que cumpliera la mayoría de edad, la joven ha ido compartiendo detalles de su vida con sus seguidores y acaba de confirmar que, al igual que su padre, ella también está enamorada. Su novio es mexicano y se llama Axel Ángulo, tal y como confirmó a HOLA.com. En agosto de 2018 publicaron su primera foto juntos y parece que, desde entonces, son inseparables.

Del mismo modo, Rachel y Alejandro están viviendo un momento cumbre en su relación y comienzan una nueva etapa después del acuerdo de divorcio al que ha llegado el cantante con Raquel Perera, madre de sus dos hijos pequeños, Dylan y Alma, que puso punto y fnal al proceso que iniciaron el pasado verano, cuando anunciaron su separación después de doce años juntos.

