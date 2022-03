Rafa Nadal y Mery Perelló disfrutan de un día de naturaleza y amigos en un escenario idílico

El buen tiempo que ha hecho este fin de semana en gran parte de España ha permitido que muchos rostros conocidos hayan podido salir a disfrutar del sol en buena compañía. Las bajas temperaturas nos han dado una tregua y, en el caso de Rafa Nadal, ha sido el momento perfecto para organizar una escapada junto a su mujer, Mery Perelló, y algunos allegados, tal y como puede verse en esta foto que ha compartido en sus redes sociales. "Haciendo deporte en Mallorca en este fin de semana espectacular, disfrutando del tiempo, amigos y naturaleza", ha escrito el tenista, que está pasando unos días en su tierra.

Rafa, que acaba de confirmar su presencia en el Open de Australia 2021, ha querido mostrar varias imágenes de su excursión para compartir con sus fans algunos de los rincones tan bonitos que tiene su querida isla. Tal y como puede verse en la imagen, tanto el matrimonio como sus amigos iban vestidos con ropa de deporte, además de gorras para protegerse del sol. La manera de posar de Rafa y Mery no puede ser más entrañable y miran a la cámara muy sonrientes, mientras ella sujeta las manos de él, que están colocadas sobre sus hombros.

"Dulce hogar", ha escrito el tenista Jaume Munar, mientras que también ha recibido el like de Sandra Gago, mujer de Feliciano López. "Disfruta y gracias por compartir", "Qué buen tiempo, y mar y gente...", "Pura vida", "Son unas fotos muy bonitas", "Mallorca es maravillosa", "Qué preciosidad de lugar, a disfrutar la vida", "La naturaleza y el senderismo son la mejor medicina", o "Rafa eres una inspiracion para toda España", son algunos de los comentarios que le han dejado sus fans.

Sus planes de aumentar la familia

El de Manacor casi nunca habla de su vida privada. Es más, prefiere llevar con la máxima discreción todo lo relacionado con su intimidad y con su familia, en especial con su mujer, Mery Perelló, con quien lleva más de 15 años de relación y acaba de celebrar su primer aniversario de boda. Doce meses en los que el mundo ha cambiado mucho, aunque ellos siguen viviendo una especie de luna de miel. "No noto la diferencia a cuando éramos novios, nosotros no discutimos", aseguró el tenista recientemente en el programa Mi casa es la tuya, presentado por Bertín Osborne, donde también habló de sus planes de aumentar la familia: "A mí me encantaría ser padre. Siempre pensé en serlo cuando me retirara, sobre los 26 años, pero tengo 34 y aquí sigo". Respecto a si le gustaría que siguieran sus pasos en el mundo del tenis, Rafa lo tiene claro: "Sí me gustaría que, si tengo hijos, crecieran con los valores que el deporte aporta, pues es un ambiente muy positivo, pero de ahí a que salgan tenistas es muy complicado... ¡y yo que sé!", dijo en una entrevista en El periódico de Cataluña.

