Mery Perelló cuenta cómo ha cambiado su vida la Fundación Rafa Nadal y contesta a la pregunta del millón

Siempre discreta al lado de Rafa Nadal, hemos visto a Mery Perelló en muchas ocasiones aplaudiendo las cuantiosas victorias de su marido y apoyándole desde la grada. Su trabajo, sin embargo, es menos visible, pero no por ello menos importante. La mallorquina está al frente de la Fundación benéfica del tenista con la que utilizan el deporte para tratar de sacar el máximo potencial de los niños y jóvenes con el objetivo de acabar con la desigualdad. Esta labor le ha puesto en contacto con una realidad que le ha cambiado la vida, tal y como confiesa en una entrevista en Vanity Fair, donde también ha dado respuesta a una gran incógnita: ¿Qué tal juega al tenis?

La joven, de 32 años, vive rodeada de canchas de tenis y talento deportivo. Además, la práctica del deporte es la principal herramienta integradora que utilizan en la fundación para llevar a cabo su labor. Mientras que a Maribel Nadal, hermana de Rafa, la hemos visto varias veces empuñar con maestría la raqueta, aún es un misterio si la esposa del ganador de 13 Roland Garros también es aficionada a este deporte. "Siempre me ha gustado, aunque no se me da especialmente bien… Eso sí, me divierto mucho cuando juego", ha contestado despejando todas las duda.

Donde si juega como toda una profesional es en la cancha de la dirección de la fundación, con la que llevan a cabo proyectos más locales, en Mallorca, pero también en India, donde viaja habitualmente. Allí, han creado una escuela en Anantapur, una de las zonas más pobres del país. "Impresiona ver de qué manera esta escuela ha cambiado la vida de tantos niños y niñas", ha contado Mery que recuerda el impacto que le produjo la primera vez que visitó la ciudad: "Me chocó ver de qué manera los niños del proyecto valoran la ropa y zapatillas que les damos. Lo guardan en sus casas como si fueran un auténtico tesoro". No obstante, ha asegurado que no hace falta desplazarse lejos para observar circunstancias muy duras y diferentes. "En los dos centros para menores que viven en situación de vulnerabilidad que tenemos en Palma y en Valencia atendemos a niños y niñas que son claros ejemplos de superación, esfuerzo y lucha", ha explicado.

Mery Perelló y Rafa Nadal están a punto de culminar un año muy atípico, que, sin embargo, finalizó con una histórica victoria del tenista en París, bajo la atenta mirada de su esposa. Todo ello después de un duro confinamiento, que en algunos momentos resultó especialmente complicado para el deportista. No obstante, remontó con fuerza el parón coronándose en la tierra batida poco antes de celebrar su primer aniversario de boda. La pareja se dio el 'sí quiero' el 19 de octubre en una romántica ceremonia en Mallorca rodeados de sus familiares y seres queridos. Sobre la eterna cuestión de la paternidad, Rafa contestaba así en una entrevista a El Periódico: "Yo pensaba tener hijos cuando me retire, pero se ha ido alargando el tema".

