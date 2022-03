Las primeras palabras de Carla Barber tras la detención de sus atracadores

Tres meses después del gran susto que vivió al sufrir un atraco en el portal de su domicilio, Carla Barber puede respirar al fin tranquila. Según ha adelantado El Mundo, una parte de la banda, que actuaba por encargo y con extrema violencia, ha sido desarticulada por la detención de dos personas de origen magrebí en las localidades madrileñas de Pinto y Parla, aunque la Policía Nacional y la Guardia Civil continúan buscando a más personas implicadas en el asalto a la cirujana plástica, en el que la robaron 50.000 euros, y a otros empresarios con los que usaron el mismo modus operandi que con ella: la técnica del mataleón. Se trata de un procedimiento por el que atacan a las víctimas por la espalda y los estrangulan para que pierdan el conocimiento y así no puedan reconocerlos.

Al conocerse la buena noticia, la reacción de la que fuera concursante de Supervivientes no se ha hecho esperar. En conversación con el programa radiofónico Es la mañana de Federico, presentado por Federico Jiménez Losantos, ha dicho estar contenta con estas detenciones de las que ella ya había sido informada con anterioridad. "Me enteré hace dos días y hoy me he despertado con los mensajes. Estoy feliz, pero queda todo el proceso judicial por delante", ha explicado. Ha reconocido también que no sabe quién pudo contratar a estos atracadores para que la agredieran pero sí ha dicho que afortunadamente ella vio más cosas de las que los ladrones pensaban que vería -por ejemplo la matrícula del coche en el que huyeron- y esos datos ayudaron a los agentes.

A pesar de que el miedo que sintió aquella noche de septiembre sigue presente, lo cierto es que con el paso del tiempo Carla se ha ido reponiendo poco a poco del susto y ha empezado a tomar medidas de seguridad. "Mi vida no ha cambiado aunque tomo ciertas precauciones, como un perro pensado para proteger", ha explicado la novia de Diego Matamoros. De esta manera, parece que su nueva mascota, Togo, un bonito Akita Americano que se unió a la familia en octubre, se ha convertido en el mejor guardián posible puesto que es una raza que está considerada como una de las mejores para la defensa.

En este viernes especial tal y como la propia doctora ha dicho, también ha tenido unas palabras para todas aquellas personas que no creyeron su testimonio e incluso pensaron que el atraco realmente no había sucedido nunca. "A todos los que pusieron en duda mi historia, no creyeron lo que dije, se atrevieron a decir que me lo había inventado les digo que la próxima vez mejor estén calladitos. A los que incluso se alegraron por lo que me sucedió, lamento con toda mi alma que tengáis la mente y el corazón tan oscuros. Una pena, lo siento por vosotros", ha relatado tajante.

El gran susto de Carla

El 18 de septiembre,la que fuera Miss España 2015 compartía con sus seguidores el terrible suceso que había vivido la noche anterior, cuando dos chicos la atacaron por la espalda en el portal de su casa, del que escaparon con el dinero que ella llevaba en su maletín, procedente de las ganancias de su clínica, joyas, dispositivos tecnológicos.... Un robo valorado en unos 50.000 euros. A pesar de que la dejaron inconsciente, cuando despertó demostró una enorme fuerza y valentía al salir corriendo para pedir auxilio. Entonces unos viandantes la ayudaron indicándole el lugar por el que habían huido los ladrones, una pista vital que le permitió ver el coche y la matrícula, datos muy valiosos para la Policía.

