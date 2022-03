Pablo Motos no deja de sorprendernos... ¡también toca la armónica!

Loading the player...

Pablo Motos es una caja de sorpresas. El presentador de El Hormiguero, que sigue convaleciente de su operación de hombro, ha dejado con la boca abierta a sus compañeros durante un ensayo del programa. Hace unos días, antes de recibir en el plató a Pablo Alborán, el de Requena supervisó el experimento científico de Marron, que iba de armónicas, y no dudó en coger una para tocar una conocida canción. "En los ensayos siempre se descubre algún talento oculto", publicó entre risas. Los seguidores de Pablo no tardaron en reaccionar al vídeo. "Eres un fenómeno", "puedes ir a Got Talent", "eres un artista", ¿hay algo que no sepas hacer?"... le dijeron. Si todavía no le has escuchado... ¡dale al play!

