Pablo Alborán confiesa uno de sus mayores miedos

Pablo Alborán visitaba este lunes 30 de noviembre El hormiguero para promocionar su último disco: Vértigo. Aunque confesaba que la fecha inicial del lanzamiento estaba prevista para noviembre, finalmente será este próximo 11 de diciembre cuando los millones de seguidores y seguidoras que tiene por el mundo puedan disfrutar de todos sus temas. Además, también revelaba que el día 9 del mismo mes hará un streaming para preparar a los fans de todo lo que está por llegar con su nuevo trabajo. Y no solo eso, el intérprete de Hablemos de amor (una de las canciones inéditas que ha cantado en el programa de Pablo Motos), confesaba algunas razones por las que su disco se llama así. "Es la primera vez que saco un disco sin la necesidad de saber qué va a pasar y por eso lo he llamado así. Es una sensación que ha tenido todo el mundo con todo esto que ha surgido de la pandemia y que muchos sentimos con otras cosas como que te hagan daño. La falta de control es algo que trabajo mucho y cuando me subo en un avión pienso: 'si me toca un piloto más allá que acá, se acabó'", confesaba.

"Hay un momento en el que desconectas o te vuelves loco. Al final he acabado estando muy relajado aunque hubiera turbulencias. Me he reído de los nervios, mirando el cielo, mirando las nubes... Pero lo he conseguido", revelaba confesando que uno de sus mayores miedos es volar. De hecho, el cantante explicaba una experiencia que vivió durante un vuelo de 7 horas con su madre cuando volaban desde Argentina. "Iba con mi familia y con todo el equipo. Durante toda la vuelta el trayecto tuvo muchas turbulencias y el piloto nos dijo que no sabía qué estaba pasando, que lo sentía mucho, que no le habían avisado y que intentaría cambiar de altitud. Recuerdo que mi madre me miró, me agarró la mano y me dijo: 'No pasa nada. Si nos morimos, nos morimos juntos', a lo que yo le respondí: 'No mamá, en este momento, no'", relataba el intérprete entre risas.

En otra ocasión en la que no viajaba con su familia, Pablo confesaba que llegó a pensar que era el fin por las tremendas turbulencias que vivió durante cuatro minutos: "La gente estaba gritando. Fue horrible porque hubo muchas subidas y bajadas y llegamos a caer en picado o al menos esa era nuestra sensación. Duró mucho y llegó un momento en el que pensé, ¿qué hago? Y dije pues lo grabo para las redes sociales, por si acaso. Me reía de manera nerviosa porque creía que ¡chin pum!", comentaba bromeando sobre el tema.

Además de hablar de este miedo del que dice que está tratando de superar, también ha tenido tiempo de relatar un episodio que vivió hace poco en el aeropuerto de Miami y en el que acabó bajo custodia policial durante un rato. "Llegué al aeropuerto de allí, porque iba a hacer un programa, y me llevaron al famoso cuarto porque alguien había hecho en Estados Unidos unos carnés de conducir con mi foto, pero con otro nombre, y el escáner biométrico me reconoció porque había que detener a esa persona. Al final me dejaron irme", comentaba.

