De repescado a ganador: Kelly se alza con la victoria de 'La Voz'

La Voz ha llegado a su fin con Johanna Polvillo, Curricé, Paula Espinosa y Kelly. Los cuatro semifinalistas del talent musical de Antena 3 se enfrentaban a sus últimas actuciones, jugándose ante millones de espectadores el premio final: ser la mejor voz de España. Para despedir esta emocionante edición, el programa tenía preparada una gala cargada de la mejor música. Los coach, los talents finalistas y numerosos artistas invitados, entre los que estaban Aitana, Beret, Mala Rodríguez, Sebastián Yatra, Bebe o India Martínez, subían al escenario a lo largo de la noche para deleitar a todos con lo mejor saben hacer: cantar. La gala abría con el tema Viva la vida de Coldplay, interpretado por los cuatro participantes que llegaban a la recta final para agradecer a los jueces el arduo camino andado desde que empezaron en el programa. Tras una noche llena de emoción, Laura Pausini y Antonio Orozco eran los que se la jugaban. Solo ellos dos conseguían llevar a dos aspirantes cada uno a la última gala mientras que Alejandro Sanz y Pablo López no colaban a ninguno entre los finalistas. Finalmente, tras muchos nervios y tension, Kelly Isaiah, del equipo de la italiana, se proclamaba como vencedor.

La elección del ganador de esta edición tan especial del concurso musical no era como en las temporadas anteriores. Mientras que otros años se votaba por equipos y desde casa, era el público en el plató quien decidía que Kelly se convierta en el ganador en una noche en la que se demostraba que existen las segundas oportunidades. El cantante era el repescado de la edición gracias a Miriam Rodríguez, la quinta coach del concurso. Durante varias semanas la exparticipante de OT elegía a algunos aspirantes eliminados para que tuvieran otra ocasión para quedarse participando y ser de nuevo concursantes de pleno derecho. La actuación del aspirante del equipo de Laura Pausini, en la que interpretaba Walking on the moon de The Police, lograba convencer a todos con su gran voz y le hacía convertirse en el participante que volvía al talent.

El educador social afincado en Lleida, que se defenía en su presentación como impulsivo y sincero, es vocalista del grupo Koers y se hacía con la victoria del concurso de Antena 3 gracias a su interpretación de When we are young de Adele en una batalla contra Johanna Polvillo, quien quedaba segunda finalista. Además, el ganador, que también confesaba que no falla jamás a la misa del domingo en la que no se cansa de agradecer a Dios todo lo bueno que le ha pasado en la vida y que quería que esta experiencia ayudara a su banda a crecer, convertía a Laura Pausini en la jueza vencedora de la edición. Era la primera vez que la italiana ganaba este talent, pero no solo de las temporadas Antena 3, sino también en las que participaba en Telecinco y en la edición mexicana. Sin embargo, la intérprete de Se fue sí había ganado otro concurso musical en 2018: Factor X, en que Pol Granch, de su equipo, también ganaba el favor del público.

