Ariadne Artiles explica cómo está llevando el embarazo, diferente al de su primera hija

En noviembre ¡HOLA! desveló en primicia que Ariadne Artiles estaba embarazada y esperaba dos niñas, gemelas idénticas. La modelo desvelaba hace unos días que era un motivo de felicidad rebosante y que, pese a que todos los embarazos son diferentes, el factor común es la ilusión. Además, mantiene informados a sus fieles seguidores sobre cómo está siendo la gestación y ha respondido a algunas de las preguntas que le han formulado, resolviendo algunas de sus dudas sobre su libro, sus rutinas y, por supuesto, sobre la maternidad. La canaria de 38 años participa precisamente en un proyecto en el que se comparten experiencias relacionadas con ser madre, por lo que no podría faltar su visión.

Ariadne ha explicado que el embarazo de su primera hija, Ari, fue "maravilloso", pero que este está siendo diferente y tiene "muchas nauseas". Lo ha compartido, sin embargo, con una imagen en la que aparece espectacular con su barriguita. No ha sido el único detalle que ha comentado, puesto que sus seguidores se han interesado especialmente por su dieta intermitente, de la que habla con frecuencia. Tal y como ha contado la modelo, no está recomendado el uso de esta práctica durante la gestación, por lo que ahora mismo no la lleva a cabo.

Sin embargo, en el caso de la lactancia ha desvelado que en su última vez, tras el nacimiento de su primera hija, tenía "hambre a todas horas" por lo que, aunque habría podido técnicamente hacer ayuno no quiso porque siempre tenía ganas de comer. "Imagino que con dos será aún peor", ha comentado con sentido del humor. "Ningún embarazo es igual al otro y eso nos hace vivirlo como una nueva aventura, una vez más hacia lo desconocido", compartía la maniquí canaria en noviembre cuando anunciaba la feliz noticia.

Un secreto a voces

"Me siento bendecida por este maravilloso regalo que nos brinda la magia de la naturaleza . Era un secreto a voces y nada me puede hacer más ilusión que compartirlo con todos ustedes", compartía Ariadne cuando hacía el anuncio de su embarazo en noviembre, un día antes de que ¡HOLA! desvelara en primicia que serán dos niñas, gemelas idénticas.

La modelo admite que la idea de tener "dos corazones" dentro de un mismo ser la llenaba de felicidad pero al mismo tiempo admitía sentir incertidumbre ante lo desconocida y no "estar muy segura" de por dónde pisaba. Por eso aceptaba de buena gana todo tipo de consejos y experiencias: "Ser madre de gemelas nunca estuvo en mis planes y eso es lo mejor de todo, por primera vez la vida me ha sorprendido sin darme ni voz ni voto".

Disfrutar de las cosas como van viniendo

Feliz junto a su pareja, José María García Fraile, y su pequeña Ari, la canaria aseguraba hace un año que no planeaba aumentar la familia pero que tampoco lo descartaba: "Yo creo que hay que vivir el día a día y disfrutar las cosas como van viniendo". "De momento, a ella me la llevo a todas partes. Con ella puedo, con más... ya veremos", añadía haciendo referencia a su primera hija. Tampoco parecía entrar en sus planes el pasar por el altar junto al hijo del popular periodista deportivo José María García. "Estoy feliz. Me encanta el momento que estoy viviendo y no me planteo nada más", explicó.

Recientemente, Ariadne compartía en ¡HOLA! Living su casa soñada en la playa, tras mucho tiempo buscando la vivienda ideal. "Cada detalle y cada objeto está elegido con el corazón, con la intención de disfrutar de mi familia y la naturaleza. Los materiales han sido elegidos en su estado natural y hay muchísima vegetación", escribía a sus seguidores, invitándoles a ver el precioso reportaje de la revista de la que es portada en noviembre.

