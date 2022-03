Silvia Abril se emociona al recordar a su amigo fallecido Michael Robinson

Silvia Abril es una de las estrellas del anuncio de Navidad de Campofrío. Bajo el lema 'Disfrute en vida' el spot está dedicado a aquellas personas que nos dejaron en 2020. Anoche la esposa de Andreu Buenafuente se convirtió en la maestra de ceremonias de la nueva campaña y no pudo evitar emocionarse al recordar a los que se han ido, como es el caso de su compañero y amigo Michael Robinson o el cantante Pau Donés. A ellos se les rinde homenaje en este anuncio que tras el durísimo año vivido lanza un mensaje que no se nos debe olvidar: "No hay día que, por insignificante, extraño o difícil que parezca, no merezca ser vivido".

Silvia Abril estuvo acompañada durante la presentación de otras estrellas del spot como es su marido Andreu Buenafuente, que pidió la palabra para recordar a su amigo Michael Robinson, que está presente en la parte final del spot con el consentimiento y el apoyo de su familia. "Michael era maravilloso, deja un hueco irrellenable para todos los que le conocimos y de alguna manera representa a todos los que se han ido y Michael estará siempre aquí". Y continuó: "Recuerdo que la última vez que le vi le dije ¿cómo estás Michael? y me dijo: 'Bien, relleno de pastillas, si me muevo soy una maraca'. Una persona que antes de morir te dice eso, es un crack", recordó Buenafuente, entre la de emoción de los presentes y las lágrimas de Silvia Abril. "Ya me he emocionado", continuaba ella tras escuchar las emotivas palabras de Andreu. "Ha sido un año en el que nos han dejado personas maravillosas todas, pero compañeros de este mundo entre ellos Pau Donés, que estará con Michael Robinson y Chiquito (fallecido en 2017), juntos, cantando y pasándoselo bien. Para ellos este gran aplauso que les dedicamos, a ellos y a todos", concluyó la presentadora y actriz.

Hubo también momentos de diversión durante su discurso en los que la pareja sacó su vena humorística y recordaron con gracia cómo fueron los meses del confinamiento. Silvia le preguntó a su marido por un momento especial que hubiera vivido entonces y Andreu lo tuvo claro: "Han sido todos, todos.... Estar contigo tres meses ha sido maravilloso.Y con un perro y con una niña, aunque no por este orden", señaló con ironía entre las risas del público.

Al margen de su vis cómica, recordamos que Abril y Buenafuente también vivieron momentos muy tristes durante la crisis sanitaria. Silvia Abril tuvo que decir adiós a su tío Rafael, al que estaba muy unida, y del que no pudo despedirse."Hoy es un día muy triste. El COVID-19 ha hecho que se vaya solo cuando siempre ha estado taaan bien acompañado. Te quiero tío Rafael. Se va una de las personas importantísimas en mi vida. ¡¡Gracias por todo!!", lamentaba la protagonista de Bajo el mismo techo. En momentos tan complicados, se refugió más que nunca en su marido Andreu Buenafuente. Para él también tuvo unas románticas palabras de agradecimiento. "Gracias por tanto amor. Te quiero", escribía la humorista, felizmente casada con Buenafuente desde 2007 y son padres de una niña de ocho años llamada Joana.

