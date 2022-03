Ande yo caliente... Soraya Arnelas y su familia presentan con ilusión su polémica marca

Después de tres años trabajando en su marca, mientras lo compagina con su vida personal, la crianza de su hija Manuela y su carrera musical, Soraya Arnelas ha podido presentar Chochete, la compañía de moda que ha creado con su familia. Junto a su pareja, Miguel Ángel Herrera, y la pequeña de tres años ha modelado algunas de las prendas después de verse obligada a responder a las críticas hace solo unas semanas. "Es más que una palabra, define un montón de valores y cosas bonitas", decía a principios de noviembre sobre este proyecto en el que ha puesto toda su ilusión.

A principios de noviembre, Soraya explicaba el motivo por el que la palabra era muy importante para ellos como familia y cómo evoca risas y ternura en sus recuerdos: "Desde muy pequeña Manuela saludaba así a todo aquel con el que se cruzaba y nos dábamos cuenta que siempre sacaba una sonrisa. No sabíamos de dónde habría salido aquella palabra, pero está claro que viniendo de familia andaluza-extremeña se lo habría escuchado a alguien", compartía. "Para nosotros siempre ha sido una palabra muy especial, cariñosa, divertida", explicó a sus seguidores. "A mucha gente le encanta el nombre, a otros no tanto... Sabíamos que esto iba a pasar".

Precisamente, en la entrevista que ha dado esta misma semana en Late Motiv de Andreu Buenafuente, al decir el nombre de la marca el público no podía evitar reírse. "Me encanta que pase eso", compartía la cantante de Rompecabezas, explicando que es "justamente" lo que querían provocar con la marca. Además, comparte que hay un color para cada estado de ánimo y que la intención no es otra que hacer que los que la lleven se sienten bien y puedan llevarla en familia, que es como se había pensado.

En las imágenes vemos precisamente esa emoción por un trabajo que les ha unido más aún como familia y que parece encantar a la pequeña Manuela, que luce además de la sudadera en color rosa una diadema de unicornio a juego. "Estamos muy contentos con la acogida", compartía la intérprete hace solo unos días. Para ellos representa "valores, de amor, de alegría y color, de compartir con una persona que quieres. Mucho más allá de un nombre y de una prenda de ropa, lo importante es lo que simboliza", añadía.

Manuela es protagonista absoluta porque ella fue quien dio la idea del nombre y por tanto se la incluye incluso en las redes sociales como "autora" de la colección. Chochete by Manuela de Gracia, se puede leer en el perfil oficial de la marca, que reitera el uso de la cromoterapia y la psicología del color: "No hemos inventado nada, lo sabemos, pero con esta colección queremos proponer la vuelta de los valores, de las muestras de cariño, de las uniones y de formar parte de algo y de alguien con una sencilla sudadera, eso sí, una sudadera bordada de calidad".

