¡Cómo crece! Paula Echevarría, radiante y presumiendo de curvas premamá en el ecuador de su embarazo

A punto de llegar al ecuador del embarazo, la barriguita de Paula Echevarría va aumentando a pasos agigantados (y con ella su felicidad). La actriz, que estas últimas semanas ya había dejado ver los avances de su embarazo, ha presumido, ahora sí, de silueta premamá. Lo ha hecho con un ajustado vestido beige que demuestra lo mucho que está creciendo su pequeño Miguel Jr, cuyo nacimiento está previsto para la próxima primavera. Una dulce espera que la protagonista de títulos como Gran Reserva, Velvet o Si yo fuera rico está viviendo con gran ilusión, al igual que su círculo cercano. De hecho, algunas amigas como Melissa Jiménez, Toñi Moreno, Toni Acosta, Cayetana Guillén Cuervo, Carola Baleztena, Miriam Giovanelli (también va a ser mamá por segunda vez), María Escoté o Clara Alonso se han deshecho en comentarios cariñosos y piropos al ver esta bonita estampa en la que queda más patente que nunca la emocionante etapa que está atravesando.

Paula, que crea tendencia con cada uno de los looks por los que apuesta en esta primera etapa de la gestación, se está cuidando mucho y sigue tan activa como siempre aunque reconoce que el sueño en algunas ocasiones se apodera de ella. La actriz asturiana de 43 años sigue una férrea rutina de entrenamientos al lado de Raquel López (conocida como yosoymamifit) y apuesta por tratamientos de belleza como la maderoterapia para estimular la circulación. Eso sí, no renuncia a sus caprichos gastronómicos como las tortitas que merendaba hace solo unos días con su hija Daniella Bustamante o el chocolate con churros para desayunar. Además disfruta de los suculentos platos que le prepara su 'chef particular', Miguel Torres, quien es un gran aficionado a la cocina. De hecho, él mismo contaba recientemente que su prioridad es seguir formándose en el terreno deportivo pero que le gusta dedicar su tiempo libre a la cocina y compartir sus platos con familiares y amigos.

Próximamente la casa de Paula, que estrenaba hace un año y medio, se llenará de juguetes para su niño, de ropita para el bebé, de accesorios como biberones, chupetes, la cuna o el carrito... Unos preparativos que Miguel y ella viven con ilusión, al igual que Dani -así llaman cariñosamente a la primogénita de la actriz-, quien será con toda probabilidad una perfecta hermana mayor y podrá ayudar a su mamá a cuidar del pequeño Miguel, enseñarle o entretenerle puesto que se llevarán casi doce años. Tal y como ha contado la actriz en alguna ocasión, su hija está muy feliz con la noticia del embarazo y desde el primer momento a los tres les dio igual que el nuevo miembro de la familia fuese niña o niño.

El embarazo de Paula ha coincidido con una etapa de parón profesional ya que muchos de sus proyectos se han pospuesto debido a la crisis sanitaria. Eso sí, ella no ha parado ni un solo momento ya que ha aprovechado esta etapa para avanzar en su firma de moda, Space Flamingo. Por su parte, el futuro papá trabaja actualmente como comentarista deportivo en El Chiringuito de Jugones y Onda Madrid tras retirarse de la competición oficial. Además, Miguel Torres se está formando para poder ejercer de entrenador y, de alguna manera, revivir esos inicios de su exitosa carrera profesional en la que ha formado parte de equipos como el Real Madrid, el Getafe, el Olympiacos y el Málaga.

Su historia de amor

La pareja formada por Miguel y Paula va a dar el importante paso de tener su primer hijo en común algo más de tres años después de comenzar su relación. Aunque se conocían desde hace muchos años e incluso trabajaron en 2010 en un videoclip de David Bustamante (exmarido de ella), fue a finales de 2017 cuando surgió el flechazo entre ellos y decidieron apostar por su amor, del que ¡HOLA! mostró en exclusiva las primeras imágenes. Tras un tiempo en el hicieron de la discreción su máxima, el paso del tiempo hizo posible que se mostraran públicamente con completa naturalidad. Además, después de unos meses separados por la distancia (él vivía en Málaga y ella en Madrid), iniciaron una convivencia que parece ir sobre ruedas. Una rutina en la que próximamente serán cuatro.

