Paula Echevarría recuerda uno de sus últimos viajes con David Bustamante como pareja

Paula Echevarría adora viajar y como no puede hacerlo por la situación que atravesamos ha decidido tirar de recuerdos. Hace unos meses compartió varias fotos de su romántica escapada a Marrakech con Miguel Torres y ahora ha echado la vista atrás para revivir uno de sus últimos viajes con David Bustamante como pareja. Hace cuatro años el entonces matrimonio volaba a Nueva York con su hija Daniella y los padres de la actriz, Luis y Elena, protagonizando unas imágenes de lo más familiares que no hacían presagiar todo lo que vendría después. Afortunadamente, el tiempo ha curado las heridas y tras una sonada separación y posterior divorcio, Paula y David han rehecho sus vidas. Ella es feliz con Miguel Torres, con quien espera su primer hijo en común; y él disfruta del amor de Yana Olina, con quien, según dice, no tiene intención de casarse o ampliar la familia.

La actriz ha publicado tres fotos de su viaje a la Gran Manzana, evitando compartir aquellas en las que salía con Bustamante. "¡Quiero volver!", ha exclamado junto a una imagen en la que posa de lo más feliz entre rascacielos. Además, ha publicado un bonito recuerdo con sus padres y la pequeña Daniella, que en aquel momento tenía ocho años, con el Empire State de fondo.

Paula ha reconocido en más de una ocasión que viajar es su gran pasión. "Quien me conoce sabe que una de mis pasiones en la vida es viajar (mis amigos y mi familia me llaman Willy Fog). Mi estado suele ser viajando o pensando en cuál/cuáles serán los siguientes viajes", dijo a principios de abril, en pleno confinamiento. "Ahora no. No estoy viajando y ni siquiera estoy organizando el siguiente porque no se cuando será, tal y como están las cosas parece que ni mi mente me deja pensar en ello... Así que me conformo con pensar en los que ya hice. No paro de ver fotos constantemente de todos ellos y soñar, que al fin y al cabo para eso son los buenos recuerdos, ¿no?", añadió.

La dulce espera de Paula Echevarría y Miguel Torres

En verano la actriz viajó a su Asturias natal y disfrutó de unos días de vacaciones en Marbella y Menorca. Al volver a Madrid anunció que estaba embarazada y ahora espera con ilusión la llegada de su primer hijo en común con Miguel Torres, un niño muy deseado que llevará el nombre de su padre. "Estoy muy bien, muy contenta y muy feliz", aseguró tras confirmar que iba a ser mamá de nuevo. Sin embargo, no se está librando de uno de los síntomas más típicos de los primeros meses, la somnolencia, y ya ha tenido algún que otro antojo.

Paula Echevarría y Miguel Torres se conocían desde hacía muchos años gracias a una de las mejores amigas de la asturiana, Alicia Hernández, e incluso trabajaron juntos en 2010 en el videoclip del tema A contracorriente, de Bustamante, pero la chispa entre ellos surgió cuando se reencontraron a finales de 2017, los dos solteros. El nacimiento de Miguel está previsto para la próxima primavera y, mientras tanto, la pareja afronta nuevos retos profesionales. La actriz acaba de lanzar la nueva colección de su firma, Space Flamingo, y el madrileño se ha reinventado como comentarista deportivo tras retirarse oficialmente del fútbol.

