Levantamiento de... ¡Yana Olina! La nueva modalidad deportiva de David Bustamante

David Bustamante y Yana Olina forman un buen tándem. Comparten su pasión por el deporte y la bailarina se ha convertido en la mejor 'pesa' del cantante. La pareja ha protagonizado un vídeo en el que se ve cómo Bustamante levanta a su chica con gran facilidad. "Entrenando con amor", ha dicho el cántabro. Aunque no acostumbran a compartir sus sentimientos en público, Bustamante y Yana mantienen una sólida relación desde hace años. Eso sí, parece que por ahora no tienen intención de casarse o ampliar la familia. Están centrados en sus respectivas carreras -él en la música y ella en el baile- y cuando no trabajan aprovechan para ponerse en forma juntos. ¡Dale al play!

