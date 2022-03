Espera su segundo hijo La esposa de Roberto Leal presume de embarazo con una foto que tiene truco 'De 28 semanas y ni una sola foto del embarazo. Esta es del de Lola... Aaaaay, de este finde no pasa un buen posado de barriga', comenta a sus fans

La periodista Sara Rubio comienza su último trimestre de gestación. La esposa de Roberto Leal está viviendo su segundo embarazo con la mayor ilusión y de una forma muy intensa, aunque reconoce que no le da tiempo a nada. Tanto es así que la mujer del presentador de Pasapalabra ha recordado de un modo muy divertido a sus fans que está esperando otro hijo. "Dicen que los segundos son unos supervivientes... y parece que lo son hasta antes de nacer. De 28 semanas y ni una sola foto del embarazo... 🤦🏽‍♀️ Esta es del de Lola, que hicimos mil!! Aaaaay... de este finde no pasa un buen posado de barriga, aunque sea en secano🤰🏽 #yotambiénfuisegunda", comenta para sorpresa de sus fans, que algunos la felicitan ahora por su próxima maternidad.

Su última foto, presumiendo del segundo embarazo con la foto del primero, ha provocado las risas de sus seguidores, entre ellos de la hermana de Roberto Leal que le dice que, aunque uno no quiera, esto sucede con los segundos. "Cuñá cuando nazca y se haga mayor, le dices que ahí estaba él, 😂😂😂, yo hago eso", apunta Mercedes Leal, mientras Roberto no puede evitar reírse de sus ocurrencias. Muchos de sus fans la invitan a que muestre su barriguita de embarazada y ella ha prometido hacerlo: "De este finde no pasa un buen posado".

Roberto Leal y Sara Rubio solo tienen motivos para sonreír. La pareja ha celebrado su quinto aniversario de boda tras el 'sí, quiero' celebrado el 19 de septiembre de 2015. Dos años después de su enlace, tuvieron su primer hija, Lola, que nació el 11 de julio de 2017 y vino a llenar de alegría y emoción la vida de sus papás. Tres años después, el presentador sevillano anunciaba emocionado que su mujer, Sara Rubio, estaba embarazada. Una noticia que vivió con cierta inquietud ya que Roberto contrajo el coronavirus cuando su mujer estaba en los primeros meses de gestación. "Mi preocupación era esa (su mujer embarazada) porque hay mucho desconocimiento por el tema", señalaba, aunque afortunadamente todas las PCR que se hizo Sara Rubio fueron negativas.

En el plano profesional a Roberto Leal tampoco ha podido irle mejor, además de ponerse al frente de Pasapalabra, un programa en el que aprende a la vez que se divierte, ha sido comentarista de Mask Singer, el nuevo estreno de la temporada, y presentará junto a Eva González el programa especial de Nochevieja de Antena 3 previo a las Campanadas Ese año el andaluz cede el testigo a Ana Obregón para presentar las campanadas en la 1 desde la Puerta del Sol.

