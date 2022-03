Preparativos, ensayos... así eran las videollamadas de los actores de 'La Valla' en pleno confinamiento 

Si hay una serie de televisión que haya sido capaz de adelantarse a la vida real, esa es, sin duda, La Valla. Aunque desde un punto de vista más apocalíptico, la ficción protagonizada por Ángela Molina, recién galardonada con el Goya de Honor, y su hija, Olivia Molina relata cómo la España del futuro se enfrenta a un virus en una realidad marcada por las diferencias sociales. Una trama con la que seguramente ninguno de sus fans esperaba encontrarse allá por el mes de abril, cuando el país entero se vio obligado a mantener el aislamiento a causa del coronavirus. Además, los propios actores de la serie tuvieron que hacer frente a esta paradójica situación preparando La Valla, nada más y nada menos que, ¡a través de videollamada!

- Un futuro apocalíptico llega con el estreno de 'La Valla', la serie de Ángela y Olivia Molina

VER GALERÍA

Ha sido Belén Écija, la hija de Belén Rueda y una de las actrices revelación de la temporada, quien ha querido compartir con sus seguidores y todos los fans de la serie una imagen que muestra cómo se estuvo preparando en realidad el reparto de cara al estreno de La Valla. Una simpática imagen que se remonta al 12 de abril de este año (es decir, en pleno confinamiento) y en la que se puede ver el trascurso de una videollamada que cuenta con parte del elenco de la producción como Unax Ugalde, Abel Folk y Daniel Ibáñez y que la joven actriz ha acompañado de este gracioso texto: "De cuando estábamos 'confinatis' y aún muchos no sabían de la existencia de La Valla".

- El orgullo de Belén Rueda ante el debut de su hija como actriz

Una revelación sobre los preparativos de la serie que no ha terminado ahí, ya que, Belén Écija añadía más mensajes a la imagen como: "¡Y no cabíamos todos!" Algo totalmente cierto, ya que, los presentes en la imagen apenas suponen una pequeña parte del reparto de La Valla. Mientras tanto, también explica que Unax Ugalde al parecer no se perdía ninguna de las conferencias que hacían y también ha aprovechado para mandar un afectuoso saludo a la actriz Eva Rubio, presente en la llamada aunque no forme parte del elenco de La Valla. Algo que tiene su explicación en que permanecía pasando la cuarentena en compañía de su pareja, Daniel Ibáñez, el actor que da vida al personaje de Álex Mujica.

VER GALERÍA

Una muestra más de que la COVID-19 ha cambiado nuestra forma de comunicarnos y de relacionarnos con los demás, con una tendencia cada vez más digital y que, por supuesto, también ha afectado a la forma de trabajar. Y es que, como ha demostrado Belén Écija, ¡los actores también se han pasado al teletrabajo! Eso sí, solo en la medida de lo posible. De lo que no cabe duda es de que a esta joven actriz le gusta rescatar de vez en cuando imágenes del pasado a modo de recuerdo, algo que ya hizo sorprendiendo a todos con vídeos caseros de su infancia junto a su madre, Belén Rueda.

- Belén Écija, la hija de Belén Rueda, como loca con su hermana de tres años

- Olivia Molina y Unax Ugalde protagonizan 'La Valla', un nuevo 'thriller' distópico

- Unax Ugalde y Neus Cerdà, a punto de ser papás: 'Agárrate que vienen curvas, pronto seremos 6'

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.