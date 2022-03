De ganar OT a probar suerte como actriz: el nuevo proyecto internacional de Nia Correia

Acaba de sacar su nuevo single, el primero desde que se coronara vencedora de Operación Triunfo 2020, pero Nia Correia tiene un proyecto que nadie se esperaba. Será una de las protagonistas de Érase una vez... pero no, la primera serie musical española de Netflix, creada por el autor de La casa de las flores o Alguien tiene que morir, Manolo Caro. "Es el anti cuento de hadas, una reinvención con el pensamiento actual de la sociedad alejándonos de falsas ideas sobre la felicidad y de lo que nos dijeron que es el amor", explica el cineasta mexicano. "Usando la comedia y la música como principales herramientas nos adentraremos a una hilarante historia de amor en un lejano reino de España", añade, y según adelanta la plataforma tendrá un reparto internacional que no deja a nadie indiferente.

Junto a Nia estarán Sebastián Yatra, Mònica Maranillo, Rossy de Palma, Asier Etxeandía, Mariola Fuentes, Itziar Castro, Daniela Vega y Mariana Treviño, entre otros. Un reparto coral, como Manolo Caro ha demostrado que más le gusta trabajar, en el que no falta el talento internacional y los hitos históricos. La prueba está en que la actriz y cantante chilena Daniela Vega fue la primera mujer transgénero en ser presentadora de los Oscar y la película que protagonizó, Una mujer fantástica, fue el primer filme de Chile en llevarse el preciado galardón en la categoría de habla no inglesa.

Otro importante premio que está entre bambalinas será el de Lucas Vidal, productor musical y ganador de dos Goya por la música de Palmeras en la nieve y Nadie quiere la noche, y es el responsable de lo que se escucha en algunas series tan conocidas y populares como Élite o la reciente Los favoritos de Midas. Además, ya ha trabajado con Caro en Alguien tiene que morir.

'Otra aventura' para Nia

"De verdad que los sueños se cumplen, si hace un año me dicen todo lo que me va a pasar no me lo habría creído...", dice Nia, que ha celebrado la noticia con sus seguidores dando las gracias al director, que también está detrás de la producción con la casa Noc Noc. "Me embarco en otra aventura", añade, cuando no hace ni un año que ganó el programa de talento musical más importante de nuestro país.

Érase una vez... pero no contará la historia de dos amantes que fueron separados trágicamente y que deben encontrarse en otra vida para romper el hechizo que cayó sobre el excéntrico pueblo que habitan. La llegada de dos turistas pondrá en riesgo la única posibilidad que tienen de romper el encantamiento. Durante la trama escucharemos algunas de las canciones más famosas y clásicas del pop español y latino, y sin duda será una oportunidad para sus protagonistas -más conocidos por su habilidad como cantantes- para despuntar como actores. No será, sin embargo, la primera vez de Nia que ya formó parte del elenco de El rey león en su representación teatral en la Gran Vía de Madrid.

Manolo Caro tiene un contrato de exclusividad con Netflix

"El gran talento que tiene Manolo Caro para contar historias únicas, personales y al mismo tiempo relevantes, lo convierte en una de las voces más interesantes y divertidas de su generación", aseguraba Francisco Ramos, Vicepresidente de Contenidos Originales para Latinoamérica y España en Netflix, al hacerse pública la noticia de que el director mexicano fichaba por la plataforma de contenidos en mayo de 2019.

"Su visión creativa transforma sus trabajos en mosaicos llenos de riqueza cultural y social de México que traspasan fronteras, como se puede ver en el éxito de La casa de las flores, la cual ha enamorado a audiencias desde México hasta los Países Bajos. Estamos muy orgullosos de que ahora Netflix sea su casa", añadía.

