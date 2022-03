Ana Guerra calienta motores para las campanadas 'canarias' con un espectacular posado

Las televisiones ya han presentado sus apuestas para despedir 2020. Una de las primeras cadenas en hacer público el nombre de sus presentadores ha sido TVE, que sorprendía anunciando el regreso de Ana Obregón a la pequeña pantalla siete meses después de la dolorosa pérdida de su hijo, junto a toda una veterana de la Puerta del Sol como Anne Igartiburu. No menos importantes son las uvas en Canarias, que cuentan con sus propios presentadores desde Santa Cruz de Tenerife debido a la diferencia horaria. Al frente estará Ana Guerra, que se enfrenta por primera vez a este reto y lo hará acompañada de un experto como Roberto Herrera, con el que ha posado en la presentación de las campanadas de la cadena pública.

Ana Guerra prepara su 'look' para las campanadas

El rostro de la exconcursante de OT es la viva imagen de la felicidad. Con un elegante vestido rojo con escotazo en uve sonríe a la cámara junto al veterano presentador, que lleva 16 años dando la bienvenida al nuevo año desde las Islas Canarias. La glamurosa imagen que luce en estas fotografías promocionales da pistas del posible look con el que sorprenderá el próximo 31 de diciembre. Poco después de conocerse que sería Ana Guerra la encargada de dar las uvas en su tierra, ella misma contaba que ya había escogido quién lo diseñará con la ayuda de su estilista, Victoria Nogales, que ha aconsejado en otras ocasiones a Ana. Ella fue, por ejemplo, la artífice del look que llevó la extriunfita en el estreno de la comedia musical Explota explota, donde lució silueta con un traje de pantalón ancho y chaqueta por la cintura abierta, que dejaba un pronunciado escote delantero.

Aunque está muy ilusionada con esta oportunidad, la cantante ha admitido que aún tiene que ensayar para poder tomarse las uvas en riguroso directo. "¡Yo voy a rajatabla con todas las uvas en cada segundo! Pero no me da tiempo a tragar y acabo con los cachetes llenos de uvas", contaba con gran sentido del humor. La intérprete de temas como Lo malo, Acepto milagros o Ni la hora tiene claro cuál será el deseo que pida al darle la bienvenida al 2021: "Que se vaya el bicho, que la gente pueda empezar a recuperar sus trabajos, su vida, el arte, la cultura… que vuelva la nueva normalidad que todos deseamos".

Además del impresionante posado de Ana Guerra y Roberto Herrera, TVE también ha mostrado el de sus presentadoras desde la Puerta del Sol, Ana Obregón y Anne Igartiburu. Hace unos días era la propia actriz la que compartía algunas de las imágenes de su vuelta a los platós para grabar el spot promocional de las campanadas junto a un emotivo texto en el que aseguraba que su hijo Aless le había dado toda la fuerza para volver a su profesión. "Tú, mi Aless, me diste fuerzas y luz... con tu amor que atraviesa el infinito. Y pensé en lo que has luchado y sufrido estos dos años con una sonrisa, pensé en todos los que luchan contra el cáncer, el covid, enfermedades terminales, etc... y me pareció que no tenía ningún mérito", escribió Ana Obregón sobre su regreso al trabajo no sin agradeer a Anne Igartiburu por su "calidez y sensibilidad". Un piropo que la presentadora vasca no tardó en devolverle. "Sentir su presencia es garantía de emoción, incluso en los momentos más delicados", ha dicho tras el rodaje del anuncio.

