David Bustamante, más sincero que nunca: ‘Tenía una mala relación con la comida’

David Bustamante fue el último invitado en El show de Bertín, programa que presenta Bertín Osborne en Canal Sur, donde, sincero, habló de algunos aspectos de su vida que nunca había tratado. Se refirió a la manera en la que gestionaba su alimentación, una “lucha muy dura”, como aseguró mientras conversaba con el presentador, que ha logrado superar. “Tenía una mala relación con la comida, la usaba como premio y luego me castigaba por comerla” comenzó, añadiendo luego lo mucho que le ha costado encontrar el equilibrio en este tema. “Ha sido una lucha muy dura, todos tenemos espejo en nuestras casas” señaló. Este año, en el que durante varios meses fue obligatorio quedarse en casa para guardar cuarentena, el artista desveló que subió de peso. “Engordé ocho kilos, me dio por cocinar y lo hago muy bien” aseguró entre risas.

Pasada esta etapa se ha vuelto a poner en forma y ha bajado los kilos ganados. “Ahora me cuido con mi dieta y mi entrenador” apunta. Precisamente durante esas semanas compartió con sus seguidores sus recetas y ahora, convertido en todo un

"cocinillas" hasta su hija Daniella le pide que prepare determinados platos. ¿Le ayudaba Yana en esta labor? “Ella cocinaba, pero ya cuando empecé yo no cogió más un cacharro. Hemos llegado a un acuerdo, yo cocino y ella limpia” contó entre risas. Ella le devolvió la ilusión en el amor tras su separación de la actriz Paula Echevarría. “La conocí en un concurso de baile, gané y me llevé a la bailarina” contó a Bertín guiñando de manera pícara el ojo.

Sus supersticiones antes de cantar

Tuvo también unas palabras llenas de ternura para su hija Daniella, que es “lo más grande que tiene en la vida”. “Mi obra maestra siempre será ella, no puedo entender cómo he podido vivir antes de que ella naciera. La necesito, me desarma” comentó. En el plano profesional, ha comenzado a preparar nueva música aunque por ahora los conciertos en directo tendrán que esperar. Recordó eso sí las supersticiones que cumple a rajatabla antes de salir a escena, una anécdota hasta ahora quizá desconocida para sus incondicionales. “Tengo que estar 40 minutos tranquilo, practicando mis respiraciones; me marcan la escalera de entrada a escena para entrar con el pie derecho; tengo que dar tres saltitos porque mi número de la suerte es el tres, me santiguo y ¡ya está!” detalló con una carcajada.

Veinte son los años que lleva Bustamante en la carretera, una trayectoria que no ha dejado de sumar exitosos temas y en la que ha acumulado una legión de seguidores. Su vida personal ha encontrado de nuevo la estabilidad junto a Yana Olina, a la que conoció en el programa Bailando con las estrellas (2018), tras su divorcio de Paula Echevarría que, dentro de algunas semanas, será madre de nuevo junto a su pareja Miguel Torres.

