Anabel Pantoja niega que su tía haya sacado objetos de Paquirri en un camión

El enfrentamiento entre la familia Pantoja ha acaparado la atención mediática y, desde hace varias semanas, son muchas las voces que opinan en el conflicto entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja, que cada vez se extiende más. Con todas las miradas puestas en Cantora, Omar Suárez anunció en el plató de Sálvame que un camión de mudanzas había sido visto abandonando la finca de la cantante. Un vehículo que, según afirmaba, contenía un total de 30 cajas cuyo interior es ahora uno de los mayores misterios y sobre el cual, los colaboradores del programa barajan que se pueda tratar de los trajes de luces que en su momento la tonadillera no entregó a Francisco y Cayetano Rivera. Anabel Pantoja lo ha negado rotundamente, en un acalorado intento por defender el nombre de su tía. De hecho, ha indicado que el famoso camión que se vio ni siquiera era de mudanzas.

Anabel Pantoja explica qué había en el interior del camión de Cantora

A través de una conexión telefónica, Anabel Pantoja quiso aclarar los rumores que crecen cada vez más alrededor del camión de mudanzas que el fin de semana pasado fue visto por un testigo abandonando Cantora. La sobrina de Isabel Pantoja ha indicado que se está cayendo en un error y que no es ningún vehículo de transportes, sino que, se trata de un camión que abastece de agua a Cantora. Visiblemente molesta, Anabel continuaba: "Para que se deje de especular (…) A mi tía tampoco se le puede acusar ahora de que haya hecho un atentado. Yo supongo que ella tendrá que dar las explicaciones que tenga que dar, pero ahora hablar de que se iba a separar o de que por culpa de no hablar esa tarde ese hombre fallece…Yo ya creo que se están dando hipótesis que se pueden ahorrar. Una cosa es que no haya hecho una gestión en una herencia y otra cosa es que haya sido peor que Bin Laden, como diría Belén Esteban."

"Yo tengo la certeza de que mi tía no es perfecta, pero tampoco es mala persona", sentenciaba Anabel Pantoja enfrentándose con varios de los colaboradores, como Kiko Matamoros, con quien protagonizó una fuerte discusión mientras intentaba defender a la cantante. Sin embargo, las palabras de Anabel vuelven a ponerse en entredicho una vez más, ya que, la del abastecimiento de agua no es la única explicación que las fuentes cercanas a la tonadillera han dado. De hecho, la discográfica de la cantante ha asegurado que lo que transporta dicho vehículo son ejemplares del nuevo disco de Isabel Pantoja, previamente firmados por la artista y listos para poner a la venta en diferentes puntos del país, una teoría contraria a la que aportó Anabel.

Lo cierto es que la imagen de dicho camión abandonando Cantora precisamente el día que la finca no contaba con presencia de prensa ha hecho saltar todas las alarmas respecto a un posible movimiento de pertenencias de Paquirri tras las acusaciones de Kiko Rivera de que se encontraban en la casa. Sin embargo, no solo Anabel Pantoja ha querido defender a la tonadillera. Belén Esteban, también presente en el plató, argumentaba que si el DJ hizo vídeos y fotos que compartió con los hermanos Rivera al descubrir el interior de la habitación de su padre, no tiene sentido que Isabel Pantoja se deshiciera ahora de las pertenencias del torero. Lo que está claro es que, a día de hoy y a pesar del revuelo causado, tan solo hay una persona que sepa con certeza lo que contienen dichas cajas: Isabel Pantoja.

