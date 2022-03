¿Quieres ver las noticias más destacadas de la semana en HOLA.com? Te las mostramos en este vídeo

Loading the player...

Esta semana Ana Obregón ha concedido a la revista ¡HOLA!, una de las entrevistas más esperadas del año y para ella, sin duda, la más difícil de toda su vida. La presentadora confiesa que siente un dolor tremendo seis meses después de haber perdido a su hijo Aless. Esta y otras muchas noticias destacadas de la semana puedes verlas en este vídeo que resume la semana de HOLA.com. ¿Te gustaría saber cuáles han sido los dos actos más destacados de la Reina Letizia esta semana?, ¿sientes curiosidad por saber cómo avanza la relación entre Alba Carrillo y el presentador Santi Burgoa? También podrás descubrir las características que debe reunir la chica ideal de Sebastián Yatra, uno de los artistas del momento, que se ha sentado con nosotros para someterse a las 20 preguntas de HOLA4U. O saber cómo ha celebrado Fernando Verdasco sus 37 años mientras su mujer, Ana Boyer, y su cuñada, Tamara Falcó, le cantaban el cumpleaños feliz. Y no solo eso, Marta Luisa de Noruega se ha apuntado a la moda del TikTok y, hablando de moda, te contamos todo lo que aún no sabes de la chica de moda, Ester Expósito. Todo esto y mucho más en este vídeo. Dale al play y no te lo pierdas.

- Los niños de Georgina se vuelven locos bailando la canción que interpretó en 'Mask Singer'

- El espectacular 'oasis' que María Pombo y Pablo Castellano han creado en su casa

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.