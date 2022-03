Jessica Bueno, una estudiante que se muestra ajena al conflicto familiar de su ex Kiko Rivera

Jessica Bueno ha optado por guardar silencio y mantenerse al margen del enfrentamiento familiar que libra su expareja Kiko Rivera con Isabel Pantoja. La modelo, feliz de haber regresado a España después de una larga temporada viviendo en Inglaterra, ha sido fotografiada mientras acudía a la universidad Camilo José Cela, donde estudia un grado de Protocolo y Organización de Eventos. La esposa del futbolista Jota Peleteiro, ya instalada en Vitoria donde su marido ha fichado por el Alavés, viajó a Madrid para visitar el centro universitario y reencontrarse con algunas de sus compañeras de estudios.

A la salida de la Universidad, Jessica Bueno era sorprendida por una periodista que le preguntaba acerca del conflicto que mantiene el padre de su hijo Francisco con la que un día fue su suegra. Fiel a su discreción, prefirió no comentar nada al respecto y continuó su camino a toda prisa sin querer posicionarse en un duelo familiar tan doloroso. La modelo estudia a distancia este grado que comenzó en 2017 y únicamente suele viajar a la capital para presentarse a los exámenes.

El regreso de Jessica Bueno a España fue un motivo de inmensa felicidad para Kiko Rivera, que podrá tener a su hijo Francisco más cerca. La expareja mantiene una buena relación por el bien de su hijo, al que su hermanas Ana y Carlota adoran La reciente estancia en Madrid de Jessica coincidió con la tormenta mediática que vive su ex en relación a la herencia de su padre, Francisco Rivera 'Paquirri'. El conflicto de Kiko Rivera con su madre no parece tener retorno. "No voy a poder perdonarla. No quiero llevar a mi madre a los tribunales, pero si es necesario lo haré", señalaba acerca de su madre.

Su hijo mayor, Francisco, cumplió años el pasado 6 de noviembre. "Hoy hace 8 años naciste y me diste la alegría más grande que se le puede dar a un padre. Hoy cumples 8 años cariño mío y por motivos necesarios no podemos vernos pero pronto podremos vernos. Te quiero más que a nada en el mundo. Feliz cumpleaños mi vida. Papá, Irene y tus hermanas te adoramos", compartía Kiko Rivera, que ya estaba inmerso en plena batalla famiiliar tras publicar la entrevista a la revista Lecturas en la que contaba que lucharía hasta el final por cumplir las últimas voluntades de su padre.

Jessica Bueno también le dedicaba otra cariñosa felicitación a su hijo en la que se mostraba orgullosa de él. "En esta foto mamá tenía 22 años y tu solo eras un bebé de 6 meses. Recuerdo esos momentos contigo y tantas aventuras que hemos vivido juntos como si hubieran sucedido ayer. Pero lo cierto es que ya han pasado 8 años, 8 años en los que te has ido convirtiendo en un niño además de guapísimo ( tenía que decirlo) en un niño muy valiente, sociable, amigo de sus amigos, protector, risueño, gracioso, responsable, sensible y con un gran corazón...Ser mamá a veces puede ser difícil, pero mi mayor propósito siempre es que te sientas atendido y muy querido. Que seas un niño feliz, que sesa capaz de elegir y sentirse libre. Que llegues a ser una gran persona".

