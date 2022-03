Elena Tablada llora la muerte de su abuela. '¡Qué tristeza tan grande!'

Elena Tablada ha sufrido un duro golpe al perder a su abuela materna, Elena Moura, a los 92 años de edad. No ha podido superar el coronavirus y ha fallecido esta mañana, según ha podido saber HOLA.com y ha adelantado Diez Minutos. "¡Qué tristeza tan grande!", ha lamentado la diseñadora tras confirmarnos la fatal noticia. Poco después compartía esta bella despedida con sus seguidores: "Así serás siempre para mí. La más divina, la más disfrutona, la más querida y la más cuidada, la que todo le viene bien, la más sabia, la más cubana, pero la más española, la más optimista y sin duda la más fuerte... Qué suerte la mía, mami, te adoro y te lo debo todo. Cómo voy a extrañar nuestras conversarciones".

Elena Tablada viaja a Miami por primera vez con sus dos hijas

VER GALERÍA

Elena Tablada se encontraba muy unida a su abuela y le ha demostrado su cariño públicamente en diversas ocasiones. Una de las últimas veces fue poco después del nacimiento de su segunda hija Camila, cuando compartió una tierna imagen de la mujer con sus cuatro bisnietos. "Momentos mágicos de un legado tan especial que nos dio raíces para no olvidar de donde venimos y alas para volar a donde queramos. Yo tuve la suerte de poder disfrutar de dos bisabuelas hasta los 13 y 18 años y gran valor a la vida y respeto a los mayores me lo regalaron ellas. Hoy puedo llenarme de felicidad al ver a mis dos princesas y sobrinos disfrutar de la suya ¡La mami con sus 4 biznietos por fin juntos!", escribió entonces junto a la imagen del bello instante que ha tenido la suerte de vivir. Aunque nadie de la familia ha compartido aún la noticia con sus seguidores, su hermana Naele ha publicado un vídeo de su abuela con su bisnieto Oliver, donde podemos adivinar un tributo a la matriarca de los Tablada.

VER GALERÍA

Elena Moure es una de las responsables, junto con sus padres, de haberle transmitido a Elena la pasión por Cuba, su tierra. Tal es así, que la diseñadora decidió casarse con Javier Ungría en la iglesia de San Juan de Letrán en La Habana, la misma en la que sus abuelos contrajeron matrimonio hace más de 70 años. "Le pedí que lo hicieran en otro lado, pero ella se empeñó y además eligió San Juan de Letrán, donde su abuelo y yo nos casamos hace 71 años. Imagínate lo que yo sentí cuando entré en aquella iglesia donde a los 19 años me convertí en la esposa del hombre que me hizo tan feliz y que tanto me quería", declaró por aquel entonces en Informalia. A pesar de las reticencias iniciales a revivir tantos recuerdos, fue un día muy romántico lleno de emotividad que quedará para siempre en la memoria de los Tablada.

VER GALERÍA

El matrimonio formado por Elena y Jorge Tablada se trasladaron de Cuba a España en la década de los 70 y juntos formaron una familia cuya unión aún persiste y en la que ella era una de las piedras angulares."Soy bendecida desde el día que nací, Con esta familia espectacular! Llena de educación, Valores y principios. Mujeres bajo el paraguas de un gran señor, mi abuelo", publicó Elena Tablada hace más de un año junto a una fotografía en la que aparece sonriente y feliz junto a su abuela y más mujeres de la familia.

