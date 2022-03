Natalia Sánchez y Marc Clotet celebran su primera (y última) Navidad siendo tres en casa

Esta es la primera Navidad que Marc Clotet y Natalia Sánchez pasan juntos y en familia con su hija Lía, que nació el pasado ocho de enero. La pareja celebra el momento con mucha ilusión, sobre todo a sabiendas de que será también la última que pasen los tres solos: están esperando su segundo hijo, una feliz noticia que anunciaban a finales del pasado mes de noviembre revelando que la actriz está de cuatro meses. "Nuestra primera Navidad... ¡Bon Nadal! #FelizNavidad #Cagatió #tradicions", ha compartido el actor con sus seguidores y junto a una preciosa fotografía con su primera hija.

A esta publicación, la actriz de Hospital Valle Norte contestaba diciendo que será, sin duda, la primera de muchas. "Mi mejor regalo... #FelizNavidad. Disfrutad de cada segundo y ¡grabad cada momento en la memoria! Estos recuerdos... ¡duran toda la vida! #Navidad2019 #LaPrimeraYÚltimaSiendo3", aseguraba la intérprete en una fotografía con su hija.

Durante este año, la actriz no ha dejado de hacer divertidos planes con su pequeña, como por ejemplo, caracterizarse de personajes: ¡hasta se han vestido de Gila, con teléfono y todo! Ahora, Natalia le ha enseñado a su hija el amor por las artes escénicas llevándola al teatro por primera vez. Lía se ha quedó boquiabierta durante el transcurso de la obra y ambas lo disfrutaron mucho. Al acercarse las fiestas, la actriz reservó una tarde libre para hacer postales con su bebé.

Para esto utilizó una pintura comestible para los más peques de la casa y compartió con sus seguidores la receta para hacerla. "La idea es que entiendan que la pintura no se come, obviamente, pero si se llevan las manos a la boca, como hacen con TODO a esta edad, que por lo menos a ti no te de un infarto", aseguraba la actriz.

Los actores anunciaron que iban a ser padres por primera vez en agosto del pasado año, un estupendo broche de oro a la discreta relación que mantienen desde 2014. Los actores se conocieron durante la representación teatral de Amantes y desde entonces no se han separado. Al principio de su romance aseguraban ser solo amigos pero les vimos recorrer el mundo juntos, desde París a Los Ángeles, afianzando así su relación. Antes de enamorarse, a Natalia solo se le conocía una relación con su compañero de Los Serrano Víctor Elías y, por su parte, Marc se casó en 2011 con la actriz Ana de Armas, sin embargo, un año y medio después pusieron fin a su matrimonio de mutuo acuerdo.

