Jake Cannavale, de 'The Mandalorian', critica duramente lo último de 'Star Wars'

Se trata de una de las sagas cinematográficas más populares, vistas y longevas de la historia. La Guerra de las Galaxias lleva acompañando más de 40 años a los espectadores. Este viernes, las salas de cine estrenaban el anhelado episodio IX de Star Wars. Un filme que está siendo muy comentado y que presumiblemente pondrá el broche de oro final a la tercera (¿y última?) trilogía. Y aunque son muchos los que aplauden la obra de J.J Abrams, director de las últimas tres películas desde que en el año 2012 la factoría Disney se hiciese con los derechos de LucasFilm – la productora de George Lucas-, buena parte de la crítica considera que la historia se ha desvirtuado en demasía. Jake Cannavale, de The Mandalorian, la primera serie de Disney ambientada en este universo, ha sido una de las voces más duras contra El ascenso de Skywalker.

"¡Estoy en el universo Star Wars ahora! Así que por eso seguro que no debería hablar mal del Episodio IX, ¿verdad?. Incorrecto. Es sin duda la peor película de Star Wars. Un puñetero desastre…. Fui a verla anoche y me he despertado aún cabreado. Ha hecho que toda la nueva trilogía sea completamente inútil. Había más agujeros en la trama que trama. La cantidad de 'por ciertos...' era absolutamente exasperante. El ascenso de Skywalker (un título estúpido) fue peor que La amenaza fantasma y Los últimos Jedi juntas", relataba indignado el actor en sus historias de Instagram.

El cantante e intérprete no ha dudado en ofrecer libremente su opinión sobre la última trilogía y atacar duramente a la factoría Disney. A pesar de formar parte del universo de La Guerra de las Galaxias, Cannavale se siente totalmente defraudado con las últimas tres películas. Ante estas polémicas declaraciones, muchos de los seguidores y fanáticos del universo de ciencia ficción han atacado la postura del actor, que contestando a dichos críticos, asegura que no le hubiera gustado formar parte de esta nueva trilogía: "Honestamente, creo que estaría más cabreado. Obviamente no puedo hablar en nombre del reparto. Para algunos actores esto es solo un trabajo y tal vez simplemente estén felices de estar trabajando".

"Personalmente, he sido un gran fan de Star Wars desde que era un niño. Y me sentí bastante decepcionado por la holgazanería general de esta nueva trilogía y también un poco enfadado por el derecho que la franquicia se ha tomado a la hora de tomar el control. Como si dijesen "no, no nos gusta el final con el que todo el mundo ha estado de acuerdo durante décadas, ¡cambiémoslo!". Personalmente me sentiría bastante deprimido si estuviera en la nueva película de 'Star Wars' (quiero decir, como personaje principal. Si fuera un tipo con una marioneta alienígena o lo que sea estaría eufórico ... pero aun así...)", terminaba desahogándose.

