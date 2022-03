Marta y Lucía siguen la estela de María: las hermanas Pombo se convierten en las 'influencers' del año

A sus 25 años María Pombo ya conoce lo que es la fama y tener más de un millón de seguidores, pero no fue hasta este año cuando el fenómeno traspasó las fronteras de las redes sociales, donde nació y floreció, arrastrando con ella a dos de sus principales pilares en la vida: sus hermanas Marta y Lucía. Su boda con el empresario Pablo Castellano, y poco después, no exenta de polémica, la de Marta con Luis Giménez, les hizo ganar aún más visibilidad, hasta el punto de que hay quien las compara con las Kardashian. ¿Han nacido las Pombashian?

VER GALERÍA

María ya tiene años de experiencia a sus espaldas como una de las influencers más conocidas de España y sus seguidores quieren saber cada vez más cosas de ella. Así, inevitablemente su familia se fue colando poco a poco en sus directos, su canal de YouTube y en sus fotografías, hasta que muchos de los fans de María han acabado por seguir a sus hermanas, que no dejan de ganar adeptos. Además, Marta trabaja como community manager para diferentes empresas por lo que, aventurera como pocas, no le faltan ni cualidades ni experiencias apasionantes para triunfar en las redes.

La romántica boda de María con Pablo Castellano, de la que la revista ¡HOLA! te ofreció imágenes en exclusiva, fue el escaparate definitivo para que la influencer se convirtiera en una cara conocida más allá de las redes sociales y también para descubrir definitivamente a las otras Pombo, que han acabado por consagrarse también en el universo digital y en el de la crónica social. Además, si alguno de sus múltiples fans se quedó con ganas de más tras el enlace de María y Pablo, tres meses después fue el turno de Marta.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Marta, de 27 años, decía a principios de septiembre: “2019 no es mi año”. Se equivocaba y mucho, pero lo cierto es que no tampoco fue un camino de rosas para la mediana de las Pombo. En mayo sufrió un accidente de moto que le provocó una fractura en la escápula de la que, afortunadamente, se recuperó para la boda. Sin embargo, semanas antes del enlace tuvo que hacer frente a los rumores de infidelidad por parte de su entonces prometido, Luis Giménez, que era el encargado de editar los vídeos de su hermana María. Entre lágrimas se veía obligada a pasar el mal trago de desmentir públicamente las acusaciones asegurando que el chico que se veía en unas fotos con otra mujer no era su novio. Marta pronto conocía el lado más amargo de la fama, aunque, finalmente, logró sobreponerse y vivir feliz el día de su boda acompañada de sus hermanas y de su querido ‘papín’, como llama a su padre, que a este paso no tardará en convertirse en el nuevo influencer de la familia.

VER GALERÍA

Lucía Pombo, de 30 años, es la mayor de las hermanas y la más desconocida, aunque ello no evita que ya acumule más de 168.000 seguidores en su cuenta de Instagram. Al contrario que María y Marta, sus aspiraciones profesionales no parecen pasar por el mundo digital, ya que se está preparando para ser piloto. No obstante, el sentido de la estética es un denominador común para la familia, ya que tiene el estilo y el buen gusto de sus hermanas a la hora de compartir las mejores imágenes y vídeos de su día a día, también repleto de viajes y experiencias envidiables.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Mientras sus hermanas se van haciendo un hueco cada vez más consolidado entre las influencers españolas, María busca otras opciones profesionales más allá de las redes sociales, aunque muy relacionado con aquello que la hizo tan popular: la moda. Name the Brand es el nombre de la marca de ropa que acaba de lanzar con la idea de abrirse camino en el mundo del diseño. El nombre no es casual ya que para escogerlo ha contado con la colaboración de su ya legión de fieles seguidores.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.