Rosalía culmina su gran año convertida en un fenómeno mundial

Rosalía ya entró en el año por la puerta grande a lomos del éxito de su segundo disco El mal querer, pero el camino que le esperaba en los meses siguientes la consagraría definitivamente ya no como nueva diva del flamenco, sino como un auténtico icono mundial. Como buen fenómeno internacional, no ha estado exenta de críticas y polémicas a las que ha respondido consolidando aún más la imagen de diva cañí que la llevó a lo más alto de las listas de éxitos. Con sus cinco Grammys latinos bajo el brazo, y convertida en la artista más escuchada del mundo en la lista de Spotify, la catalana culmina el que siempre será su gran año.

Chándal de volantes, uñas infinitas y hasta dientes de oro. Rosalía ha hecho un cóctel con todos los elementos característicos de la estética del polígono y los ha elevado a la enésima potencia con un resultado que hace equilibrios entre la caricatura y la auténtica obra de arte. Hay quien ha visto en ella a una chica sin raíces flamencas apropiándose de unos símbolos que no le corresponden, pero a sus 26 años ya sabe crecerse en la polémica y con un redoble de plataformas ha consagrado un estilo que para muchos evoca a una Frida Kalho contemporánea.

Nacida en la localidad de San Esteve Sesrovires, un pequeño pueblo del Bajo Llobregat, la pasión por el flamenco no le llegó por vía sanguínea, pero proceda de donde proceda le caló en los huesos. Creció emulando a los grandes como Camarón y la Niña de los Peines, pero ya en su primer trabajo Los Ángeles, en 2017, empezó a teñir el flamenco más tradicional con los sonidos de la Cataluña industrial que la vio crecer. Sin embargo, no fue hasta que comenzó a trabajar con El Guincho, cuando se produjo la comunión definitiva entre la guitarra española, los quejíos y la electrónica.

Con El mal querer, su segundo álbum, prendió la mecha del cohete y las fronteras de España se le quedaron pequeñas. Había creado un estilo único, ensalzado por sus seguidores y extendido hacia otras capas de la sociedad gracias a sus detractores. En nuestro país se encendió el debate sobre si la imagen que transmite es demasiado folclórica y llena de tópicos, algo que no parece importar en el circuito internacional donde ya se han rendido a un fenómeno que no tiene precedentes.

Desde entonces, conocedora de que el mercado musical actual funciona a golpe de single y de videoclip, Rosalía ha ido sacando temas y colaboraciones con los artistas de momento, como J. Balvin u Ozuna, en un goteo que genera cada vez más expectación entre sus seguidores. Aute Cuture, Con Altura, A Palé... ninguno de sus singles ha pasado desaparecibido o ha quedado a la sombra del anterior. Si alguien pensaba que Malamente era la suerte del principiante, Rosalía demostró que no estaba escasa de artillería. No en vano, lidera la lista de videoclips más vistos del año en YouTube y se ha coronado como la única española en el ranking de las diez mejores canciones de 2019 que elabora la revista Time gracias a Con Altura. El verano lo dedicó a coronarse como la reina de los festivales. El Primavera Sound, pero también el mítico Coachella, en San Francisco, se rindieron, al igual que la crítica, ante la estrella que ya no es nueva, pero que ha venido para quedarse. ¡Tra, trá!

