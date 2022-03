Karelys Rodríguez envía un comunicado tras las especulaciones por las fotografías junto a Cayetano Rivera

La abogada tinerfeña Karelys Rodríguez ha emitido un comunicado a través de su letrada, Cynthia Ruiz, tras las especulaciones por las fotografías en las que aparece con Cayetano Rivera que fueron publicadas la semana pasada. Ha sido en Espejo Público, de Antena 3, donde se ha reproducido en primicia este documento.

"Siguiendo expresas instrucciones de mi mandante, doña Karelys Rodríguez, y en relación con las recientes manifestaciones que se vienen realizando sobre su persona, en los medios informativos, les requerimos por medio del presente escrito que procedan al cese inmediato de las mismas, recordándoles que mi representanda no tiene el carácter de persona público o 'famoso', por lo que constituyen un intolerable ataque a su honor, intimidad personal y familiar e imagen, desde luego no amparado por la libertad de expresión ni el derecho de información, en cuanto solo supone el inmiscuirse en vidas ajenas, escudriñando su vida privada y carentes por otra parte del más mínimo interés general, que no tienen ninguna obligación jurídica de soportar.

Como es fácil de comprender, este acoso mediático al que se ha visto sometida Doña Karelys, supone un grave perjuicio tanto a su persona como a su familia, perjudicándola -incluso- a nivel profesional, al ser su profesión completamante ajena al mundo de la denominada 'prensa del corazon' o 'prensa rosa'".

VER GALERÍA

El comunicado de Karelys Rodríguez llega una semana después del emitido por el torero y que pasamos a reproducir a continuación:

"Ante las graves especulaciones vertidas sobre mi persona, dañando mi honor, mi imagen y causando un profundo daño a mi familia, quiero hacer las siguientes consideraciones:

Desde el pasado jueves 28 de noviembre en el programa de Mediaset ‘Sálvame’ se vienen haciendo comentarios sobre mi persona relativos a una infidelidad, deslealtad y traición en mi matrimonio basándose en unas supuestas fotografías. El viernes 29 de noviembre, el colaborador Kiko Matamoros pronuncia mi nombre después de dos programas especulando con mi imagen, mi honor y creando una situación muy dolorosa para mi familia, mi mujer y mi hijo, menor de edad. Situación de la que se han hecho eco el resto de programas del grupo, 'Viva la vida' y 'Socialité', entre otros.

Ante esta situación que atenta contra mis derechos fundamentales informo de mi firme intención de poner en manos de la justicia el asunto y a todo aquel que colabore en la difusión de las citadas especulaciones".

VER GALERÍA

SI QUIERES LEER EL REPORTAJE COMPLETO, CONSIGUE LA REVISTA A PARTIR DEL MIÉRCOLES EN EL QUIOSCO O DESCÁRGATELA AQUÍ A PARTIR DEL LUNES

Tras la tormenta en la que se han visto envueltos, Cayetano y Eva pusieron rumbo a Sevilla con su hijo el pasado jueves por la mañana. Una vez allí, el matrimonio hizo planes por separado. El torero acudió solo a la boda de un amigo, en la que ejerció de padrino, tal y como publica la revista ¡HOLA! de esta semana. La presentadora, por su parte, fue fotografiada haciendo unas compras en la capital hispalense antes de volar a París para asistir al concierto que Vanesa Martín, su confidente y compañera de La Voz, ofreció en una pequeña sala de la ciudad. A su regreso, en el aeropuerto de Sevilla, confirmaba haber disfrutado del viaje. Ahora, ha llegado a Madrid, donde la hemos visto luciendo su sonrisa habitual.

- EXCLUSIVA: Eva González regresa a Sevilla tras su escapada exprés a París

- Con una sonrisa y buen humor, Eva González vuelve a Madrid

Eva González continúa con su vida tras la polémica generada en las últimas semanas. La presentadora no se ha pronunciado al respecto, pero según ha podido saber la revista ¡HOLA!, está afectada por el revuelo que ha generado este episodio, aunque tranquila en lo que se refiere a su relación con Cayetano Rivera.

Loading the player...

Eva González y Cayetano Rivera escapan unos días de Madrid durante el puente

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.