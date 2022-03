Con una sonrisa y buen humor, Eva González vuelve a Madrid

Loading the player...

Eva González regresa a Madrid después de su breve escapada a París. Allí asistió a uno de los conciertos de su amiga Vanesa Martín, un espectáculo en acústico que la cantante ofreció la noche del domingo en la sala Le Gibus Live. "Ojalá siempre así de la mano contigo amiga... no me sueltes nunca", escribió Eva en sus redes sociales. Ahora que el puente ha terminado, la presentadora ha vuelto a Sevilla para después coger un AVE hacia Madrid. Allí, al encontrarse con los periodistas, ha tirado de sonrisa y buen humor, mostrándose tranquila y asegurando que está bien. Cayetano Rivera, por su parte, acudió solo a una boda a ejercer de padrino en la capital andaluza. Dale al play y no te lo pierdas.

