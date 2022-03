EXCLUSIVA: Eva González regresa a Sevilla tras su escapada exprés a París

El domingo 8 de diciembre la cantante malagueña Vanesa Martín ofrecía un concierto a sus seguidores internacionales en París, una ocasión de lo más especial que no quiso perderse Eva González. Tal y como se puede ver en las fotografías, la presentadora volvía este martes de una escapada a la capital francesa con una enorme sonrisa y acompañada por su amigo Germán, de su círculo de amigos más cercano. En el aeropuerto de la ciudad hispalense, la modelo confirmaba haber disfrutado del viaje y encontrarse bien.

VER GALERÍA

- Eva González... ¿escapada a París?

Al parecer, Vanesa Martín no esperaba la asistencia de Eva, por lo que fue una gran sorpresa para ella encontrarla entre el público. Muy agradecida, no dudó en dedicarle alguna canción, y la sevillana se emocionó bastante. La presentadora no ha compartido nada de este viaje con sus seguidores, ni tampoco del concierto, pero sí lo hizo la intérprete de Complicidad: "Anoche 'se oye el eco mientras abren las tiendas en París..' sonó con más emoción que nunca... la noche se inspiró para que se diera un conciertazo. ¡Lo gozamos! La sorpresa y la emoción aún me duran. Maravilla París. Merci", comentó en una de sus publicaciones.

Eva y Vanesa son amigas y, además, compañeras de trabajo en La Voz, donde la sevillana es presentadora y la malagueña coach. "Ojalá siempre así de la mano contigo amiga... no me sueltes nunca", escribió la mujer de Cayetano recientemente, a lo que la cantante respondió así: "Yo a ti no te suelto así vaya en carrerilla de boca. O me echaran horitas de aceite caliente... que bonito agarrarnos fuerte, con la certeza de quien se sabe a salvo en el otro... te quiero, amiga".

VER GALERÍA

Por tanto, no es extraño ver a Eva en los conciertos de Vanesa, a los que ha acudido en otras ocasiones con Pastora Soler, por ejemplo. Sin embargo, la cantante de 41 años no pudo desplazarse hasta la ciudad de la Torre Eiffel al encontrarse en la recta final de su segundo embarazo. "Así estábamos las dos, arrancándonos la piel contigo y con todas las mujeres que habitan en ti. Gracias por una noche maravillosa, como tantas que nos haces sentir. Te quiero amiga, y a la que tengo a mi verita también", publicó la que fuera Miss España junto a una imagen en la que aparece con Pastora en un concierto de la pasada primavera.

Loading the player...

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.