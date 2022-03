Eva González... ¿escapada a París?

Eva González habría aprovechado el puente de diciembre para escaparse a París y asistir al concierto de su gran amiga Vanesa Martín, según ha contado la periodista Carmen Pardo en Espejo Público. La presentadora, que se encontraba en Sevilla desde el pasado jueves con su familia, habría disfrutado del acústico que la cantante ofreció la noche del domingo en la sala Le Gibus Live. Tal y como ha explicado Carmen Pardo en el espacio de Antena 3 que dirige Susanna Griso, Vanesa Martín no esperaba la asistencia de Eva, por lo que fue una gran sorpresa para ella encontrarla entre el público. La cantante, muy agradecida, no dudó en dedicarle alguna canción, y la sevillana, en palabras de Carmen Pardo, se emocionó bastante.

De hecho, fue una velada muy emocionante para todos los seguidores de la artista y también para la malagueña, a juzgar por el texto que ha compartido junto a varias fotos del concierto. "Anoche 'se oye el eco mientras abren las tiendas en París..' sonó con más emoción que nunca... la noche se inspiró para que se diera un conciertazo. ¡Lo gozamos! La sorpresa y la emoción aún me duran. Maravilla París ❤️ Merci", comentó.

Además de amigas, Eva y Vanesa comparten trabajo en La Voz, donde han protagonizado preciosas imágenes como esta. "Ojalá siempre así de la mano contigo amiga... no me sueltes nunca", le dijo la sevillana a la intérprete de Inventas, quien respondió así: "Yo a ti no te suelto así vaya en carrerilla de boca. O me echaran horitas de aceite caliente... que bonito agarrarnos fuerte, con la certeza de quien se sabe a salvo en el otro... te quiero, amiga".

Coincidir con Vanesa Martín en La Voz ha sido un gran regalo para Eva, que siempre que tiene ocasión se escapa a verla a sus conciertos. Pastora Soler también se suele unir al plan, pero este puente ha estado descansando en la sierra sevillana, ya que se encuentra en la recta final de su segundo embarazo. En esta imagen vemos a Eva y Pastora muy emocionadas en uno de los conciertos que la malagueña dio la pasada primavera. "Así estábamos las dos, arrancándonos la piel contigo y con todas las mujeres que habitan en ti. Gracias por una noche maravillosa, como tantas que nos haces sentir. Te quiero amiga, y a la que tengo a mi verita también", publicó la que fuera Miss España.

Eva, de 38 años, continúa con su vida tras la polémica generada en los últimos días. La presentadora no se ha pronunciado al respecto, pero según ha podido saber la revista ¡HOLA!, está afectada por el revuelo que ha generado este episodio, aunque está tranquila en lo que se refiere a su relación con Cayetano Rivera.

