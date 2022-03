Camilla Morrone habla sobre los más de veinte años de edad que la separan de Leonardo DiCaprio

Ostenta el título de soltero de oro de Hollywood y aunque sus conquistas han sido muchas y de los más variadas, desde hace casi dos años, el corazón de Leonardo DiCaprio tiene dueña. La argentina Camila Morrone, de veintidós años (veintitrés menos que él) y la única morena en la larga lista de romances del actor, es la culpable de que este haya sentado la cabeza, al menos de momento.

Muy discretos en cuanto a su vida privada de se refiere, la pareja no ha hablado nunca sobre su noviazgo hasta ahora, que Camilla ha decidido defender la diferencia de edad que le separa del actor, dejando claro que para ella no supone ningún problema. "En Hollywood, y en la historia en general de la humanidad, se pueden encontrar un montón de ejemplos de relaciones en las que existía una diferencia de edad muy importante entre las dos personas!” decía la modelo de 22 años,a Los Angeles Times en relación al noviazgo que mantiene con DiCaprio, de 45 años. “Yo creo que todos deberíamos poder salir con quien nos apetezca" puntualizó Camilla. La argentina, quien combina su trabajo de modelo con el de actriz, ha admitido que entiende el interés que genera su relación con Leonardo. “Probablemente a mi también me interesaría" afirmaba.

A pesar de esto, Camilla desea con ganas que llegue el momento en el que sea reconocida por su trabajo y su talento y no por ser la “novia de”, sobre todo ahora que su papel en la película independiente Mickey and the Bear ha recibido tan buenas críticas. "Creo que cada vez más y más gente ha visto la película y estoy empezando a tener mi propia identidad al margen de eso. Lo cual resulta frustrante porque me parece que no se te debería definir únicamente por la persona que tienes a tu lado. Comprendo que se haga esa asociación, pero confío en que poco a poco se olvide y deje de hablarse del tema" comentaba la argentina.

La pareja fue vista por primera vez juntos en enero de 2018 durante una excursión a Aspen, Colorado. Desde entonces, DiCaprio y Morrone han sido vistos alrededor de todo el mundo. "Parecen ir bastante en serio” señalaba una fuente cercana a la pareja a la revista People. “Definitivamente no es una relación casual. Camila pasa mucho tiempo en casa del actor”.

