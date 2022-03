EXCLUSIVA: Las primeras imágenes de Eva González tras la polémica

Son las primeras imágenes que se han tomado de la presentadora Eva González tras la polémica generada en los últimos días. En estas fotografías exclusivas, se puede ver a la presentadora de La Voz muy sonriente por la zona en la que está su nueva casa, a la que se mudaron recientemente, en una localidad cercana a Madrid. Eva, que vestía ropa informal y una cazadora con la que se protegía del frío, acudió a un centro de estética donde se la vio relajada y charlando animadamente con los empleados. Sin dejar de mostrar una amplia sonrisa, regresó a su coche, evitando hacer declaraciones. Según ha podido saber ¡HOLA!, Eva está afectada por la situación que se está viviendo y el revuelo que ha generado este episodio, aunque está tranquila en lo que se refiere a su relación con Cayetano. Lo sucedido no ha provocado una crisis en el matrimonio, tal y como informa ¡HOLA!, pero lógicamente no es plato de buen gusto para la presentadora, que conocía las circunstancias desde el principio.

Cayetano Rivera, que sigue en Perú, emitió un comunicado esta semana para poner freno a todas las especulaciones y con la firme determinación de ir hasta el final en las acciones judiciales. El documento señala lo siguiente:

“Ante las graves especulaciones vertidas sobre mi persona, dañando mi honor, mi imagen y causando un profundo daño a mi familia, quiero hacer las siguientes consideraciones:

Desde el pasado jueves 28 de noviembre en el programa de Mediaset ‘Sálvame’ se vienen haciendo comentarios sobre mi persona relativos a una infidelidad, deslealtad y traición en mi matrimonio basándose en unas supuestas fotografías. El viernes 29 de noviembre, el colaborador Kiko Matamoros pronuncia mi nombre después de dos programas especulando con mi imagen, mi honor y creando una situación muy dolorosa para mi familia, mi mujer y mi hijo, menor de edad. Situación de la que se han hecho eco el resto de programas del grupo, 'Viva la vida' y 'Socialité', entre otros.

Ante esta situación que atenta contra mis derechos fundamentales informo de mi firme intención de poner en manos de la justicia el asunto y a todo aquel que colabore en la difusión de las citadas especulaciones".

El diestro se enteró de lo que estaba ocurriendo en España durante su estancia en Perú y, tras la desagradable sorpresa, puso en marcha el comunicado. El entorno del torero cuenta a ¡HOLA! que Cayetano está tranquilo porque no hay nada que ocultar, pero totalmente indignado por cómo se ha podido convertir un encuentro amistoso en algo que nada tiene que ver. Francisco Rivera se ha pronunciado también sobre este tema, como se puede ver en la revista ¡HOLA! de esta semana, que ya está a la venta, y ha dicho lo siguiente: “ No me creo nada de todo lo que están diciendo. Las fotografías no dicen absolutamente nada y no entiendo por qué se han ido por el lado del escándalo, cuando en las imágenes no hay nada escandaloso”.

